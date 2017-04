Un nouveau service du centre d’appels d’urgence de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent

Crédit photo : Courtoisie

Depuis le début de l’année, le Centre d’appels d’urgence de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent peut maintenant communiquer par texto avec les personnes sourdes, malentendantes ou qui présentent un trouble de la parole.

Afin de bénéficier du nouveau service Texto au 9-1-1 ou T9-1-1, il faut disposer d’un appareil téléphonique compatible permettant à la fois un appel ainsi qu’une session texto en simultané, et s’inscrire, sans frais, auprès de son fournisseur de service de téléphonie cellulaire.

Ainsi, en cas d’urgence, les personnes inscrites au service devront d’abord effectuer un appel téléphonique cellulaire au 9-1-1, puis le centre d’appels d’urgence entreprendra une conversation par texto. Il est à noter qu’à l’exception de ce nouveau service, il n’est pas possible de texter directement au 9-1-1 puisqu’un appel téléphonique vocal reste le seul moyen de recevoir de l’aide dans les situations d’urgence.

Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet www.textoau911.ca.

Rappelons que le territoire de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent comprend notamment les six municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville, c’est-à-dire Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Renseignements importants

• Les textos doivent être brefs et concis.

• On ne doit jamais utiliser les abréviations et le jargon usuels du texto afin que le dialogue soit le plus clair possible.

• Si un appelant sourd ou ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole est à l’extérieur ou près de la limite du territoire desservi par le 9-1-1, l’appel au 9-1-1 pourrait ne pas joindre le centre d’appels 9-1-1 approprié.

• Les appareils qui répondent aux exigences du T9-1-1 sont énumérés sur le site Web de votre fournisseur de services sans fil.

• Le T9-1-1 doit servir seulement aux situations d’urgence qui exigent l’intervention des services de la police, de pompiers ou des ambulanciers.

• N’appelez pas au 9-1-1 pour tester le service T9-1-1. Votre fournisseur de services sans fil peut confirmer votre inscription au service T9-1-1. (Mention de source : textwith911.ca)