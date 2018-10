Un nouveau quartier évalué à 145 M$ prend forme à Sainte-Julie

En très peu de temps, un nouveau quartier verra le jour à Sainte-Julie et ce projet évalué à 145 millions de dollars situé à l’entrée de la ville conjuguera immeubles d’habitations locatives, commerces, services et espaces verts près du nouveau stationnement incitatif.

Une des grandes tendances actuelles en urbanisation est la réalisation de quartiers de type « Transit-Oriented Development » (TOD) autour d’une station de transport en commun à haute capacité. Il faut savoir à ce sujet que le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) accorde beaucoup d’importance à ce concept et pas moins de 115 aires TOD ont été identifiées sur le territoire des 82 municipalités du Grand Montréal.

À Sainte-Julie, ce quartier TOD devrait se concrétiser en grande partie très rapidement, d’ici trois ans en fait, mais il faut dire qu’il a été pensé par l’administration en place depuis plus de 10 ans, comme le précise la mairesse Suzanne Roy.

« Dès que nous avons eu la confirmation que le projet de stationnement incitatif verrait le jour, nous avons entrepris des démarches pour intégrer à cet endroit un quartier de type TOD dans le schéma d’aménagement de la MRC de Marguerite-D’Youville et aussi auprès de la CMM. L’idée de base était de concevoir en quelque sorte un village dans la ville; un milieu de vie avec des commerces, des services, des logements, des terrasses et des espaces verts avec places publiques », explique-t-elle.

Six fois plus important qu’au départ

« Ça aurait été facile de vendre les terrains en très peu de temps, mais il n’était pas question de faire un secteur du genre “Power center” avec de grosses bannières et de larges stationnements tout près du stationnement incitatif en plus », renchérit le directeur général de la Ville, Pierre Bernardin, qui a pu lui aussi superviser ce projet depuis le début.

« D’où l’importance de bien établir le zonage dans ce secteur, ajoute Mme Roy. Il a fallu tenir notre bout pendant longtemps! On nous a dit d’oublier ça; qu’on n’avait pas choisi la solution facile, mais le projet actuel qui prend forme nous donne raison. »

« L’entrée de ville était un endroit idéal pour construire en haute densité, mais en gardant le tout convivial. Ce quartier ne nuit pas aux autres quartiers de Sainte-Julie et il répond aux demandes que nous avions pour plus de logements locatifs et des espaces à bureaux. Au départ, le projet initial avait été évalué à 25 millions de dollars, mais là, on parle plutôt de 145 millions, c’est-à-dire près de six fois plus! », se réjouit la mairesse.

« L’offre commerciale sera principalement complémentaire à celle qui existe déjà, souligne M. Bernardin, en ajoutant qu’il n’est pas encore possible de confirmer les commerces en question puisque des négociations sont encore en cours avec les différents promoteurs impliqués dans le projet.

La pièce maitresse de ce nouveau quartier sera la résidence pour retraités de 45 millions de dollars nommée VAST et construite sur la rue Murano par le Groupe Maurice. Elle offrira 358 unités d’habitation locatives réparties sur dix étages avec stationnement souterrain, un projet dont l’ouverture est prévue d’ici à la fin de l’été 2020. Un million de dollars devrait être investi dans l’aménagement paysager du jardin de la résidence, qui comprendra notamment une cascade. Quant à la construction, elle devrait débuter le mois prochain.

L’autre construction d’importance est la venue prochaine du complexe résidentiel Viva-Cité Sainte-Julie, qui sera situé aux abords du chemin du Fer-à-Cheval. Ce projet résidentiel locatif de type tout inclus totalisera 236 unités d’habitation réparties sur sept étages, avec stationnement souterrain. On devrait accueillir les premiers occupants d’ici juillet 2019.

À proximité, on retrouvera le marché d’alimentation Maxi qui est en cours de construction, la future succursale de la SAQ, et ce secteur commercial devrait être complété entre autres par la venue de six restaurants et d’un magasin de la chaine Dollarama.

Dans ce secteur également, un premier bâtiment appartenant au promoteur immobilier Devimco est déjà construit et il accueillera pour sa part quelques commerces, dont un bureau d’assurances, une garderie, ainsi qu’un salon de coiffure et de beauté.

Dans l’extension du stationnement incitatif et du terminus, on retrouvera de plus une station service Ultramar, une fromagerie Victoria, ainsi que des franchises de restauration rapide, comme A & W.

Notons en terminant que le projet total évalué à 145 millions de dollars permettra à la Ville de Sainte-Julie, à terme, de compter sur des revenus supplémentaires de taxes de l’ordre de 1,4 million de dollars par année.