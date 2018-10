Un nouveau directeur entre en poste à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Crédit photo : Fondation Hôpital Pierre-Boucher

La présidente du conseil d’administration de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, Mme Silvy Niquet, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Bruno Poirier au poste de directeur général de la Fondation. Il occupera ce poste à partir du 29 octobre prochain.

M. Poirier occupe le poste de président et associé de MixoWeb, une PME familiale avec sa fille à qui il a choisi de passer le flambeau. Son expertise de gestionnaire et dirigeant sera un atout pour le développement de la Fondation. M. Poirier a contribué au succès de diverses fondations et organismes à but non lucratif à titre de président de conseil d’administration, Fondation Hôpital de Verdun et Young Entrepreneurs’ Organization (YEO). De plus, durant sa présidence de Coutu communication, il a fondé une division spécialisée en services de communication et développement pour les fondations et organismes à but non lucratif.

La Fondation a de beaux projets pour améliorer les soins aux patients de l’hôpital et l’arrivée de ce nouveau directeur général sera assurément un tremplin vers leur réussite !

L’équipe de la Fondation lui souhaite la bienvenue !

(Source : Fondation Hôpital Pierre-Boucher)