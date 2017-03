Un nouveau complexe de Dek hockey dès ce printemps à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

L’offre de services à la population sera encore plus diversifiée dans le nouvel axe sportif situé à la jonction des villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable, puisque l’on a confirmé l’ouverture prochaine d’un complexe extérieur de Dek hockey dès ce printemps.

Les premiers travaux ont été entrepris avant le gel en 2016 et la deuxième phase se mettra en branle d’ici avril afin d’accueillir les joueurs pour la saison qui se déroulera de mai à octobre.

Les joueurs de tous âges et calibres pourront bientôt évoluer sur deux nouvelles surfaces extérieures et profiteront d’équipements modernes, dont un bar et une terrasse couverte et chauffée. Le complexe sera situé au 154, rue Jean Coutu, c’est-à-dire à l’arrière du Sportplex de l’Énergie à Varennes, qui est d’ailleurs l’un des partenaires du projet évalué à près de 500 000 $.

Les cinq actionnaires de l’entreprise Dek hockey Varennes espèrent accueillir près d’une cinquantaine d’équipes dès leur première année. « Le Dek hockey est un sport en pleine expansion. Juste pour donner une idée, la ville de Granby, qui a une population de près de 60 000 personnes, compte neuf surfaces. Il y a un beau potentiel ici », a expliqué le président, Martin Benoit, au sujet de son projet qui est au carrefour de trois municipalités dont la population totale est similaire à celle de Granby.

« Nous offrons des catégories pour hommes, femmes et enfants ainsi que trois calibres mixtes pour répondre autant aux attentes des experts qu’à celles des débutants. Nous tiendrons également de nombreux tournois d’envergure qui génèreront d’importantes retombées économiques locales. C’est donc un projet bénéfique pour tous. »

Si tout se passe comme prévu, le nombre de surfaces pourrait doubler d’ici quelques années afin de répondre à la demande, soutient M. Benoit. Les gens peuvent avoir plus de détails à propos de ce nouveau complexe en allant sur leur site www.dekvarennes.com ou sur leur page Facebook au www.facebook.com/dekvarennes.