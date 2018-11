Un marché de Noël à Contrecœur et le 75e anniversaire du Cercle de Fermières de Contrecoeur

Crédit photo : iStock

Les membres du Cercle de Fermières de Contrecœur lancent la première édition du Marché de Noël de Contrecœur dans le cadre de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de la fondation de la ville. L’événement se tiendra au Centre multifonctionnel de Contrecœur les 10 et 11 novembre de 10h à 17h. Le nouveau Marché de Noël se tiendra la même fin de semaine que le souper commémoratif organisé pour célébrer le 75e anniversaire de fondation du Cercle de Fermières de Contrecœur. Pour des renseignements complémentaires, les gens sont invités à communiquer avec Mme Manon Handfield, présidente, en composant le 514 462-7473.

« Les Fermières organisent depuis plusieurs années, chaque printemps, une expovente où sont vendus les objets d’arts textiles fabriqués par les membres de cette association. Pour profiter de la popularité grandissante des marchés de Noël, nous avons choisi d’organiser cette année un événement quelques semaines avant Noël, question de permettre aux visiteurs de faire des emplettes à temps les Fêtes », affirme Mme Manon Handfield, présidente du Cercle de Fermières pour Contrecœur. « Nous profitons aussi de cette fin de semaine pour organiser le souper commémoratif des 75 ans de la fondation du Cercle de Fermières de Contrecœur. Il s’en est passé des choses depuis que les instigatrices, les demoiselles Marie-Ange et Juliette Laplante ont fondé le regroupement à Contrecœur en 1943 et nous souhaitons célébrer autant le passé, le présent que le futur, lors de notre rassemblement du 10 novembre », ajoute Mme Handfield.

« Les membres de la Corporation des fêtes du 350e se sont réjouis de l’idée proposée par le Cercle de Fermières d’ajouter leur Marché de Noël à la programmation des célébrations du 350e anniversaire de Contrecœur. Le Cercle de Fermières de Contrecœur n’hésite pas à innover dans la manière de vendre ce qu’elles fabriquent à la main tout au long de l’année. De plus, il est important que les célébrations entourant les 75 ans d’histoire de ce regroupement ne passent pas sous silence. Tous doivent réaliser que le Cercle des Fermières et leurs membres ont été présentes, actives et elles ont grandement contribué à l’essor de Contrecœur pendant trois quarts de siècle. Elles sont les gardiennes de l’artisanat et d’une partie de notre histoire », affirme M. René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.