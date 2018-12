Un joyeux concert dans la pure tradition de Noël

Les choristes des Tournesols

Fidèle à la tradition, l’ensemble vocal Les Tournesols a présenté son concert de Noël « Portons la joie» à l’église Sainte-Famille, les 1er et 2 décembre derniers.

Accompagnés de plusieurs musiciens sous la direction de James Copland, la première partie faisait place à des œuvres musicales classiques, telles que Joy to the word, Gloria in altissimis deo, et Ave Maria. Au programme de la deuxième partie, les choristes ont interprété des pièces traditionnelles de Noël connues telles que Musette, Venez, mes enfants.

« Les quelque 70 choristes ont offert un doux moment de bonheur et d’allégresse», a précisé le maire Martel, qui était parmi les invités d’honneur, dont la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.