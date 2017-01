Un joueur de soccer de Boucherville recruté par une équipe professionnelle de Bulgarie

Un jeune Bouchervillois âgé de 19 ans a décroché un contrat de trois ans avec une équipe professionnelle de soccer de Bulgarie. Mario Raytchev vient de concrétiser un rêve qu’il caressait depuis l’enfance. Récit de sa démarche.

Ce jeune athlète s’adonne à la pratique du soccer depuis l’âge de neuf ans. Son père lui a transmis la passion de ce sport au départ. Mario a fait ses classes à Boucherville et a également joué à Longueuil au fil des ans. Au début de 2016, il s’est rendu avec un ami en Italie afin de participer à des essais avec des clubs de ce pays dans l’espoir de se tailler une place comme joueur professionnel en Europe. Il a alors participé à des matchs amicaux contre des équipes de haut calibre en vue de se faire connaître comme recrue.

À la fin du camp d’entraînement, il a appris que le recrutement des futurs joueurs allait se décider au début de l’été seulement. Plutôt que d’attendre durant quelques mois s’il allait être choisi ou non, il a eu l’idée de se rendre en Bulgarie afin d’aller voir des membres de sa famille. Son père est natif de ce pays. Son ami joueur de soccer a pour sa part choisi de revenir au Québec.

Installé chez sa grand mère en terre bulgare, le jeune Bouchervillois a tâté le terrain afin de dénicher un club de soccer auquel il pourrait s’intégrer. Il a approché le Lokomotiv de Plovdiv, l’une des deux équipes professionnelles de «foot» établies dans la deuxième ville du pays, située à deux heures de route de la capitale (Sofia). Après deux semaines d’entraînement avec le Lokomotiv, l’entraîneur lui a proposé de terminer la saison avec le club.

Toutefois, une blessure survenue lors d’un match l’a forcé à ne pas jouer durant un mois. Au terme de ce repos, il a repris le jeu mais cette fois avec le U-19 et a fini la saison avec cette équipe. Au début du mois de juin, il a signé son contrat : il est devenu le plus jeune joueur du Lokomotiv. Les autres membres du club ont en moyenne 25-26 ans. Leur calibre de jeu est plus fort que ce à quoi il a été habitué, lui qui est gardien de but. Les dirigeants ont par conséquent choisi de le faire passer pour la première saison de son contrat à l’équipe-école du club.

Comme le bulgare est sa langue maternelle, il n’a aucun problème à communiquer avec les gens du pays. Il s’est aussi fait de nouveaux amis avec ses collègues joueurs. À titre d’athlète, il reçoit désormais un salaire, ce qui lui a permis de s’installer dans un appartement et de se faire une place au soleil dans son nouvel environnement. Son retour aux études est de ce fait reporté à plus tard. Entre-temps, il continue d’entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille qui habitent toujours à Boucherville.