L’étude de Statistique Canada, La cyberintimidation et le cyberharcèlement chez les utilisateurs d’Internet âgés de 15 à 29 ans au pays, révèle qu’un jeune sur cinq est victime d’intimidation sur Internet, un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Et, puisqu’il est question de santé mentale en raison de l’initiative de Bell « Cause pour la cause », il est important de noter qu’il existe une association négative entre le fait d’être victime de cyberintimidation et de présenter des problèmes importants de santé mentale ainsi qu’un manque de confiance envers soi-même, son entourage et les membres de sa famille…

Selon les données de l’étude, 100 % des jeunes Canadiens de 15 à 29 ans utilisent Internet et 17 % d’entre eux ont été victimes de cyberintimidation ou de cyberharcèlement au cours des cinq années précédentes.

Parmi les victimes, 36 % des répondants ont vécu de la cyberintimidation (recevoir des courriels ou des messages menaçants ou agressifs; être la cible de commentaires sur Internet; se sentir menacés ou gênés par des photos diffusées en ligne; voir son identité utilisée), 33 % du cyberharcèlement (recevoir une attention répétée et importune qui leur a fait craindre pour leur sécurité ou celle d’une connaissance à la suite d’un échange électronique de messages ou de photos indésirables) et 31 % ont vécu les deux.

L’étude révèle également que de nombreux facteurs ont pour effet d’augmenter le taux de victimisation, soit l’âge (les victimes sont plus nombreuses chez les 15 à 20 ans que chez les 27 à 29 ans); l’orientation sexuelle (+33 % des jeunes homosexuels et bisexuels ont été victimes contre 15 % des jeunes hétérosexuels); les agressions antérieures (31 % des jeunes ayant subi une agression physique ou sexuelle avant l’âge de 15 ans ont été victimes de cyberintimidation ou de cyberharcèlement); discrimination (37 % des jeunes qui ont vécu de la discrimination ont été victimes sur Internet).

Darcy Hango, chercheur principal pour la publication Regards sur la société canadienne de Statistique Canada, précise dans cette étude que des travaux précédents ont révélé « une association négative entre le fait d’être victime de cyberintimidation et de présenter des problèmes importants de santé mentale ainsi qu’un manque de confiance envers les membres de la famille. D’autres attitudes personnelles liées à la cyberintimidation et au cyberharcèlement peuvent comprendre une méfiance accrue envers les voisins, une plus grande perception de problèmes sociaux dans le voisinage ainsi que la consommation de drogues ou la prise de mesures de protection personnelle. Cette dernière attitude n’est pas nécessairement négative, mais elle peut révéler le fait qu’une personne craint pour sa sécurité. »

Il ajoute que le caractère anonyme du Web peut parfois amener certains à poser des gestes qu’ils ne poseraient pas dans la vie réelle et on peut se croire à l’abri de toutes représailles. Le fait de ne pas être directement témoin des conséquences de nos actions sur les personnes que l’on pourrait intimider diminue aussi la possibilité de se sentir concerné par ce qu’elles vivent.

Des conseils si tu es victime de cyberintimidation

• Quitte immédiatement le module dans lequel tu es victime d’intimidation;

• Bloque l’accès à ton courriel ou au clavardage à toute personne qui te harcèle;

• Avise un adulte de confiance de la cyberintimidation dont tu es victime;

• Fais parvenir tout message de harcèlement à ton fournisseur Internet;

• Évalue la possibilité de signaler la situation à la police.

(Mention de source : Tel-Jeunes)

Les conséquences pour le jeune victime de cyberintimidation

Plusieurs jeunes qui sont victimes de cyberintimidation vont tout simplement en éliminer la source et passer à autre chose. Certains autres vont vivre des conséquences importantes : l’isolement; l’atteinte à leur estime personnelle; des malaises physiques; de la difficulté à fonctionner dans différentes sphères de leur vie; l’apparition d’idées noires.

Ce qui va davantage toucher les jeunes victimes de cyberintimidation, c’est quand celle-ci aura des conséquences dans leur vie réelle : l’atteinte à la réputation du jeune et la peur de la mise à exécution des menaces. (Mention de source : Tel-Jeunes)

Les conséquences pour le jeune qui fait de la cyberintimidation

Les fournisseurs Internet peuvent poser des actions auprès des gens qui ne respectent pas les règles d’utilisation.

Certains comportements de cyberintimidation peuvent également être punissables par la loi. (Mention de source : Tel-Jeunes)