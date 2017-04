Un grand entraînement familial à Sainte-Julie dans le cadre du lancement de la Politique des saines habitudes de vie

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie convie ses citoyens à un grand rassemblement familial le 8 avril prochain dès 13 h au terrain de soccer synthétique de l’école secondaire du Grand-Coteau. Cette activité s’inscrit dans le cadre du lancement de la nouvelle Politique de saines habitudes de vie. Plusieurs activités sont prévues pour l’occasion.

Tous les Julievillois invités à y participer

En effet, les citoyens de tout âge sont invités à venir se dégourdir au rythme de la musique pour un entraînement familial. Différents organismes vous inviteront à bouger et présenteront des démonstrations de leur discipline. Les membres du conseil municipal seront aussi présents pour vous faire déguster des recettes santé qu’ils ont eux-mêmes préparées. De nombreux prix de participation seront remis au cours de cette journée dédiée à la santé et à l’activité physique. Les activités auront lieu beau temps mauvais temps.

De plus, dans le cadre de ce lancement, le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie offrira l’entrée gratuite à ses bains libres de 14 h 30 et 16 h 30 le samedi 8 avril afin d’encourager la population à bouger.

« Les initiatives pour améliorer durablement la santé et le bien-être de la population me tiennent particulièrement à cœur. C’est donc avec une grande fierté que nous vous présentons la toute première politique de saines habitudes de vie de la Ville de Sainte-Julie qui mettra de l’avant la saine alimentation, l’activité physique, la création d’environnements favorables, le développement durable et le transport actif tout en guidant nos actions afin de faciliter l’adoption d’un mode de vie sain et en faisant la promotion de la participation et l’engagement de tous », a annoncé la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.