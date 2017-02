Un grand élan de solidarité pour que Francis garde la vue…

Crédit photo : Courtoisie

Francis Tremblay avait la vie devant lui. Après des études en dessin de bâtiment, le Varennois est devenu dessinateur de structures d’acier pour une firme d’ingénieurs de Beloeil, mais des problèmes de vision sont venus jeter une ombre sur son avenir…

Après des analyses chez les spécialistes de la vue à l’Hôpital Maisonneuve, on lui a diagnostiqué une rétinite pigmentaire, une maladie qui cause la destruction progressive de certaines cellules photosensibles de la rétine. Une personne sur 4 000 serait atteinte de cette maladie qui se manifeste d’abord par une perte de la vision nocturne, suivie d’un rétrécissement progressif du champ visuel périphérique, puis la vision centrale, pour finalement perdre complètement la vue.

La personne aux prises avec cette maladie éprouve donc graduellement des difficultés qui vont en se s’accentuant, que ce soit pour lire, travailler ou conduire, jusqu’à la cécité totale, une situation qui pourrait arriver à Francis vers l’âge de 40 ans.

La rétinite pigmentaire serait incurable, mais il y aurait une lueur d’espoir du côté de Cuba où une opération et des traitements pourraient lui permettre de stopper la progression de la maladie. Le taux de réussite selon les spécialistes cubains se situerait aux alentours de 95 %. Présentement, le jeune homme de 24 ans a perdu près de 40 % de sa vue et il voit comme s’il avait des œillères, c’est-à-dire que sa vision périphérique diminue inexorablement…

Objectif : 30 000 $

Le traitement à Cuba coûterait près de 30 000 $ en prenant en compte l’argent nécessaire pour le transport et le séjour. Dès que sa grande famille a appris la situation, elle s’est mobilisée afin d’amasser l’argent nécessaire afin que l’espoir puisse grandir. Un comité de huit personnes a donc créé la page « Financement Francis Tremblay » sur Facebook et un compte sur Gofundme. Jusqu’à présent, plus de 3 500 $ ont été amassés, que ce soit grâce à des dons personnels, la vente de tablettes de chocolat, etc.

C’est dans ce but qu’un grand Quilles-O-Thon sera organisé le samedi 29 avril prochain au Centre de quilles Moderne situé au 3115, boulevard de l’Assomption à Montréal, alors que les 42 allées du bowling ont déjà été réservées à cette fin. De plus, un grand souper spaghetti devrait se tenir en octobre prochain afin d’aider Francis à garder la vue.

« Je tiens à dire à tous ceux qui veulent nous aider qu’il n’y a aucune dépense, que 100 % des dons vont aller à Francis », fait savoir son oncle, Richard Tremblay, ancien président de l’assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Anne de Varennes. « Lors de notre souper du jour de l’An, on s’est dit qu’on y allait tous pour Francis, ajoute-t-il avec émotion. On voulait lui faire savoir qu’il n’était pas tout seul dans cette épreuve. On lui a dit qu’ensemble, on va réussir à garder tout ce qu’il a, pour qu’il puisse continuer à vivre le plus normalement possible! »