Un grand concert présenté par de Petits chanteurs

Les enfants de la chorale les Petits Chanteurs de Boucherville étaient beaux à voir et à entendre le dimanche 26 novembre à l’église Sainte-famille alors qu’ils ont offert un concert de Noël.

Le spectacle intitulé Noël en Nouvelle-France a fait plonger l’auditoire dans l’ambiance des Fêtes à la manière de nos ancêtres. Les vingt jeunes chanteurs âgés de 5 à 14 ans dirigés par Amélie Duhaime ont interprété des chants que l’on pouvait entendre à cette époque et que l’on chante encore aujourd’hui, dont entre autres l’Ave Maria, Les anges dans nos campagnes, Il est né le divin enfant et La nuit. Dans cette douce mélodie, la choriste Alexia Beaulieu-Bellemare a chanté en solo de façon remarquable.

Gaëtane Breton, habituée aux spectacles historiques, a fait la narration. Elle a également proposé une composition originale « Les 10 enseignements » et une autre « Vive Boucherville », puisque ce concert s’inscrivait dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la ville.

Les chanteurs étaient accompagnés par Denis Alain Dion, organiste titulaire de la paroisse Sainte-Famille. Ils étaient tous vêtus de costumes d’époque aux couleurs des armoiries de Pierre Boucher, soit bleu, blanc, et jaune/or, conçus par Jeanne Duhaime, Geneviève Desmarais et Louise Quevillon.

Pour la présidente et directrice des Petits chanteurs de Boucherville, Mme Duhaime, c’est toujours un beau défi de diriger de jeunes enfants. « Puisque nous allions chanter devant un public, nous nous devions de présenter un concert de qualité. Lors des pratiques, il fallait que les jeunes aient du plaisir, tout en maintenant une certaine rigueur. Alors ce n’était pas toujours évident. »

Les Petits chanteurs préparaient ce concert depuis le mois de septembre à raison d’une répétition par semaine. Un objectif ou un souhait : qu’ils puissent un jour donner également leur concert dans les écoles.