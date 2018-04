Un fraudeur de femmes recherché par le SPAL

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et Échec au crime demandent l’aide du public afin de localiser un suspect recherché pour fraudes. Marc Soulières fait l’objet d’un mandat d’arrestation par le SPAL.

M. Soulières rencontre des femmes sur des sites de rencontre. Il leur donne un rendez-vous dans des restaurants et passe la soirée avec elles. À la fin de la soirée, il affirme vouloir payer la facture, mais mentionne avoir oublié son portefeuille. Il offre de leur donner un chèque, qui provient d’une tierce personne. À la suite de l’encaissement du chèque, les victimes gardent l’argent pour se rembourser et donnent la différence au suspect. Quelques jours plus tard, la banque les appelle pour les aviser que le chèque est sans provisions et qu’elles doivent rembourser le montant total. Les victimes, dont le nombre s’élève maintenant à plus de 10, ont perdu des montants d’environ 1 000$ à chacune des fraudes.

M. Soulières pourrait se trouver sur la Rive-Sud de Montréal ou à Montréal.

Conseils pour éviter de se faire frauder :

– N’acceptez jamais un chèque libellé au nom d’un tiers qui vous le transfère en guise de paiement;

– N’acceptez jamais un chèque dont le montant est supérieur au montant de la vente;

– En cas de doute, n’effectuez simplement pas la transaction.

Pour plus d’informations sur les fraudes, le SPAL vous invie à consulter le livret « La fraude en 3D : Détecter, Dénoncer, Décourager » en cliquant sur ce lien.

Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à www.echecaucrime.com. Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime qui permettra l’arrestation de suspect et/ou la saisie de biens obtenus criminellement pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2 000 $.