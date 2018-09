Un franc succès pour La Journée Terry Fox 2018 à Verchères

Crédit photo : Municipalité de Verchères

L’édition 2018 de la journée Terry Fox à Verchères fut un grand succès! Plusieurs pompiers du Service Sécurité Incendie de Verchères faisaient partie de l’équipe de 47 bénévoles qui ont accueilli les 350 participants à l’événement. Cette journée a permis d’amasser 13 660$ pour la recherche contre le cancer.

Plusieurs enfants ont pris part au premier départ pour le 1 km et tous les participants étaient invités à participer au deuxième départ pour un 5 ou 10 km de course ou encore de marche. Une minute de silence fut tenue en l’honneur de Michael Morin l’initiateur de la Journée Terry Fox à Verchères.

Chaque année les bénévoles et participants s’unissent pour la réussite de cette activité. Bravo à tous et à l’an prochain.