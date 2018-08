Un Festival d’été version 2.0 à Saint-Amable!

Crédit photo : Courtoisie

Avec la météo qui nous a gâté au cours des deux derniers mois, il n’est pas étonnant que l’on présente le Festival d’été de Saint-Amable en septembre puisque MétéoMédia prévoit que ce mois sera lui aussi des plus agréables. Et en plus, les organisateurs nous promettent que ce sera particulièrement « hot »!

« Je suis vraiment excité par l’événement! », lance à l’autre bout du fil Jonathan Gourdeau, directeur de la Maison des jeunes de Saint-Amable et organisateur principal du Festival d’été. « Sérieusement, ça a pris une toute autre tournure. L’an passé, ça se déroulait sur deux jours et là on a fait une formule avec une seule journée et on met le paquet! »

« Pour le derby de démolition, on a agrandi la piste afin d’offrir une finale plus enlevante. On s’est rendu compte qu’avec une piste plus petite, les autos étaient pas mal maganées au fil de la compétition et le spectacle en souffrait parfois. Là, on devrait avoir une finale encore plus excitante, car il y a plus de place pour les concurrents. »

« On a ajouté plein d’affaires à la programmation, comme un spectacle du groupe The Great Zeppelin In The Sky, qui présentera un hommage à Led Zeppelin et à Pink Floyd. En plus, il y aura un DJ sur place qui fera danser les gens jusqu’à la fin de la soirée! »

« C’est d’abord et avant tout un événement familial et on a pensé aux jeunes, au ados et aux moins jeunes. Pour les enfants, il y aura des mascottes sur place avec du maquillage, de l’animation et des jeux gonflables pour eux. Mais il y aura aussi des jeux d’adresse comme le lancer du nain de jardin et ceux qui le lanceront le plus loin dans chacune des catégories gagneront un prix, ça devrait être pas mal amusant! »

Les billets sont présentement en prévente au coût de 10 $ plutôt que 15 $ pour la journée. Les gens n’ont qu’à composer le numéro de téléphone de la Maison des jeunes (450 922-3673) ou celui du Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable (450 649-0604) pour se les procurer. Rappelons que cet événement permet à ces deux organismes de financer une partie de leurs activités.

« On veut créer un Wow chez les gens! On veut que ça ait de l’écho et gagner de la crédibilité en tant que festival et je crois qu’on devrait marquer un coup cette année! », de conclure Jonathan Gourdeau.