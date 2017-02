Un élève de l’école de Mortagne incarnera Félix Leclerc dans un long-métrage

Sans expérience comme comédien, un jeune Bouchervillois vient de vivre une aventure hors du commun : tourner dans un long-métrage et obtenir l’un des rôles principaux! Élève de secondaire I au volet international de l’école de Mortagne, Justin Leyrolles-Bouchard incarnera Félix Leclerc à l’âge de 12 ans dans le film Pieds nus dans l’aube, une adaptation du roman publié en 1946. L’histoire relate les aventures du jeune Félix et de son ami Fidor, interprété par Julien Leclerc, à La Tuque en 1927. Elle reflète un tournant majeur dans la pré-adolescence de l’auteur du P’tit bonheur.

Des têtes d’affiche feront partie de la distribution : Claude Legault, Roy Dupuis, Catherine Sénart, Marianne Fortier, Robert Lepage et Mickaël Gouin. Le réalisateur Francis Leclerc, fils de Félix, a fait appel à Fred Pellerin pour les dialogues. La sortie sur les écrans de ce film dont le budget de production s’élève à 5,3 M $ est prévue à la fin de l’année.

Audition

Après avoir vu que le réalisateur avait lancé un appel à des comédiens en herbe pour le tournage de sa prochaine production cinématographique, Justin Leyrolles-Bouchard lui a envoyé une vidéo de candidature, question de tenter sa chance. Quelque 800 autres jeunes Québécois en ont fait autant. L’équipe a retenu une vingtaine de candidats pour les deux rôles principaux, Félix et Fidor. Justin était du nombre. À la suite des auditions de cette première sélection, les huit plus prometteurs ont passé l’étape du choix final. C’est ainsi que Justin a obtenu le rôle.

Avant de se retrouver sur ce plateau de tournage, ce dernier n’avait fait que très peu de choses en lien avec l’art dramatique. Il avait participé à un camp de jour d’initiation au théâtre, avait animé un spectacle à l’école et fait de la figuration. Le réalisateur l’a guidé dans ce qu’il avait à livrer et le comédien Roy Dupuis l’a pris sous son aile, lui prodiguant de judicieux conseils de jeu. L’équipe de tournage l’a aussi bien accueilli, consciente de son inexpérience dans le domaine.

Dès la première journée de tournage, il lui a fallu s’adapter aux exigences de tenir un rôle. «Je ne suis pas habitué à jouer des scènes plus émotives; ce fut difficile au départ mais je m’en suis bien sorti», témoigne le nouveau comédien. Le tournage s’est échelonné sur 25 jours, du mois d’août 2016 à la semaine dernière. L’équipe a eu des scènes à tourner en différents endroits : Stoneham, Chambly de même qu’au Village québécois d’antan, à Drummondville.

«C’était mon rêve de faire un film; ce fut une belle expérience. Je suis très content des rencontres que j’ai faites durant le tournage», ajoute l’adolescent de 13 ans. Non seulement aime-t-il jouer des personnages mais il s’intéresse tout autant aux autres métiers derrière la caméra. Il espère avoir la chance de jouer à nouveau dans d’autres productions.