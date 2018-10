Le bed-in lancement de Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard

Ils ont l’air du petit couple parfait comme ça, mais Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard se tombent sur les nerfs… parfois. Dans un livre qu’ils ont coécrit, ils se dévoilent et rient des petits travers de l’un et de l’autre. C’est l’amour et l’humour qui unissent ce couple de Boucherville.

La Relève a rencontré Josée et Louis-Philippe dans leur chambre à coucher alors qu’ils étaient dans leur lit. C’était le lancement de leur nouveau livre intitulé « Même nous on se tombe sur les nerfs… parfois » publié aux éditions Un monde différent.

Mais pourquoi donc écrire un tel livre ? « Quand on donne des conférences, tout le monde me dit : “il est tellement fin.” Mais oui c’est vrai! Mais il a aussi des défauts », lance Josée confortablement emmitouflée de sa grande « doudou ».

« Les gens nous disaient que l’on devrait écrire un livre sur comment être un couple parfait, parce qu’ils pensent qu’on l’est. Un moment donné, on s’est dit qu’il faudrait écrire un livre sur le couple, mais on ne pouvait le faire sur le couple parfait, parce qu’en même temps, on est comme tout le monde », raconte Louis-Philippe. « Et on a réalisé que c’était peut-être le livre à écrire. Pourquoi ne pas dédramatiser le petit 15 % de niaiseries et montrer au monde qu’il n’y a pas de couple parfait. On montre nos défauts et on en rit. »

Dans les trois quarts du livre, les amoureux s’amusent à rire des défauts de l’un et de l’autre. « Lui, il est trop lent, pour tout. Des fois c’est le fun, mais des fois c’est long en…! », lance Josée.

« Moi j’ai un TDA (trouble du déficit d’attention). Je tombe dans la lune en faisant des affaires. Par exemple, en tondant le gazon, je peux m’arrêter en plein milieu en voyant le cabanon et décider d’y aller pour “gosser” » une planche. Pour une femme super efficace, c’est agaçant », reconnait Louis-Philippe dans son pyjama bleu, alors que Josée s’éclate de rire.

« Josée est une grande impatiente. C’est la personne la plus impatiente que j’ai jamais rencontrée. » « Il me dit tout le temps “ça va me prendre cinq minutes”, mais ça prend trois heures! », ajoute-t-elle. « Et moi j’oublie plein d’affaires. Elle me répète souvent que j’ai un cerveau pour vivre dans un bungalow, parce lorsque je monte les marches, j’oublie ce que j’allais chercher. »

« Avec Josée, il faut que ça roule, et puisque je suis lent, on se “pogne” » là-dessus. Mais elle n’est pas boudeuse. On se le dit et assez vite, on en rigole et on passe à autre chose. »

« Nous on fait avec ça, et c’est drôle. On ne se chicane jamais », poursuit Josée.

Ensemble depuis 15 ans, Josée et Louis-Philippe ont d’abord été de très bons amis. On s’est connus au travail alors que Josée coanimait une émission radio avec Peter MacLeod “La Belle et MacLeod”. » Louis-Philippe allait souvent au studio. II est auteur de « shows » d’humour, dont ceux de MacLeod. « Je connaissais donc ses défauts, et elle les miens lorsque nous sommes devenus un couple. »

D’entrée de jeu, les auteurs informent que le livre n’a pas pour but de sauver les couples dysfonctionnels. « Nous, on veut dédramatiser pour les couples heureux. On veut les aider à rire des petites affaires qui “gossent” ». Si on s’entend bien à 85 % et que la base de notre couple repose sur des fondations solides, c’est parfait! C’est du 15 % restant qu’il vaut mieux rire, car après tout, on ne change pas quelqu’un, on choisit les défauts avec lesquels on est prêt à vivre. »

Voilà une lecture rafraichissante. Un livre parsemé de plusieurs anecdotes dans lesquelles la plupart des gens pourront se reconnaitre. Une lecture remplie d’autodérision qui prouve une fois de plus que l’humour est à la base du bonheur.