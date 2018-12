Un concert tout en délicatesse avec l’Orchestre symphonique de Longueuil

Crédit photo : OSDL

L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) propose, pour débuter l’année 2019, une création de Airat Ichmouratov, présentée en première mondiale et une soirée tout en délicatesse où la harpe se joint aux cordes pour offrir une musique feutrée et enrobée de mystère. Ce concert sera présenté :

le jeudi 10 janvier 2019, à 20 h, à l’église Sainte-Famille de Boucherville. Se joindra aux musiciens de l’OSDL, dirigés par Airat Ichmouratov, compositeur et chef en résidence de l’OSDL, Annabelle Renzo, harpiste solo à l’OSDL.

Airat Ichmouratov

La musique d’Airat Ichmouratov a été interprétée par un large éventail d’ensembles et de musiciens dans le monde entier. Titulaire d’un doctorat en direction d’orchestre de l’Université de Montréal depuis 2004, il a été invité par plusieurs orchestres à travers le monde. Sa musique est interprétée par un grand nombre d’ensembles et de musiciens dans le monde en plus d’avoir été enregistrée sous étiquettes Chandos, Warner Classics, Hedone Records, ATMA et Analekta. En 2000, il se joint au groupe de musique klezmer Kleztory qui donnera plus de 800 spectacles sur la scène internationale. En plus d’y jouer de la clarinette avec une virtuosité électrisante, il agit en tant que compositeur et arrangeur.

Annabelle Renzo

Harpiste aux mille et un projets, Annabelle Renzo se distingue par sa créativité, sa polyvalence et sa sensibilité artistique. Harpe solo de l’OSDL, elle est aussi invitée par plusieurs autres orchestres et ensembles du Québec. Femme-artiste à l’esprit aventurier, Annabelle prend le large en 2007 à bord de luxueux bateaux de croisière avec son spectacle Moonlight Melodies, lance son École de harpe en 2009 et crée un spectacle pour enfants en tournée de 2010 à 2013. Outillée de récentes études en médecines alternatives (massothérapie, thérapie à la harpe et thérapie vibro-acoustique par la harpe), Annabelle explore de plus en plus le monde thérapeutique par les bienfaits de la musique.

(Source : OSDL)