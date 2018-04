Un citoyen offre un défibrillateur au centre Dek Hockey

Crédit photo : Béatrice Trudeau-Duquette

Victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il jouait au hockey cosom à l’école secondaire Gérard-Filion, à Longueuil, Jean-Philippe LaRose a été réanimé sur place grâce à ses amis qui ont immédiatement procédé aux manœuvres de réanimation cardiorespiratoire, tandis qu’un autre s’est empressé d’aller chercher le défibrillateur dont était équipée l’institution.

Maintenant en grande forme, celui qui a frôlé la mort veut faire la promotion de cet équipement dans les endroits publics. La semaine dernière, il a même fait le don d’un défibrillateur au centre Dek Hockey de Boucherville.

Rien n’avait laissé présager cet événement survenu en décembre 2017 puisque quelques semaines plutôt, lors d’une visite de routine, la cardiologue de l’homme de 37 ans lui avait indiqué que son bilan de santé était normal.

Chanceux dans sa malchance, une seule décharge a suffi pour ramener à la vie ce père de trois jeunes enfants.

Mission

Alors hospitalisé à l’Institut de cardiologie de Montréal, M. LaRose a raconté son histoire sur Facebook, en insistant sur l’importance de suivre des cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de doter les lieux publics de défibrillateur externe automatisé (DEA), surtout là où il y a des plateaux de sport.

Son message a été viral, et la compagnie Dallaire Médical, qui avait équipé l’école où il jouait, l’a contacté pour lui offrir un défibrillateur à donner à un endroit significatif pour lui.

M. LaRose qui habite Laprairie a décidé de faire don de l’appareil d’une valeur de 1500 $ au centre Dek Hockey de Boucherville, dont le copropriétaire est un ami et un ancien voisin. « Comme un arrêt cardiaque peut frapper n’importe quand et n’importe où, j’en suis bien la preuve, je me dis qu’équiper un centre comme celui-là, où plusieurs personnes pratiquent une activité sportive intense, pourrait contribuer à sauver une vie.»

Selon la Fondation du cœur et de l’AVC, un arrêt cardiaque survient toutes les 13 minutes au pays, et moins de 10 % des victimes y survivent. C’est pourquoi elle veut, elle aussi, sensibiliser la population à l’importance des DEA.

Le don a été effectué le 10 avril dernier, durant la semaine de sensibilisation à l’importance des DEA. Jocelyn Décary, copropriétaire et directeur du Complexe Hockey Balle LHCSQ, s’est dit très reconnaissant, lui qui projetait acquérir cet équipement médical. Le centre Dek Hockey de Boucherville accueille chaque semaine quelque 1000 joueurs, âgés de 5 à 55 ans.

Les établissements publics équipés de DEA à Boucherville

• Centre Mgr-Poissant

• Bibliothèque

• Café centre d’art

• Chalet de tennis

• Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

• Maison des jeunes La Piaule

• Hôtel de ville

• Ateliers municipaux – Travaux publics

• Piscine Paul-VI

• Cercle social Pierre-Boucher

• Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier (3)

• Complexe sportif Duval Auto (3)

• École secondaire De Mortagne (2)

• Les sept écoles primaires de la Commission scolaire des Patriotes