Un cadeau de Noël unique pour des enfants de la Montérégie de la part d’étudiants de l’École nationale d’aérotechnique

Crédit photo : ÉNA

Le samedi 1er décembre 2018, des étudiants de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ont, de façon originale, souligné Noël à l’avance pour près d’une vingtaine de jeunes des services jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est. Les enfants ont reçu en cadeau un baptême de l’air mémorable ainsi qu’une visite des installations de l’ÉNA ponctuée d’ateliers pratiques.

Il s’agissait de la deuxième édition de cette activité organisée par un groupe d’étudiants pilotes membres de l’Aéro-Club et du Conseil de vie étudiante (CVE) de l’ÉNA. « Nous souhaitions, par cette initiative, partager notre passion pour l’aéronautique et éveiller la curiosité de jeunes issus de milieux défavorisés », explique Yves-Orion Cossec, étudiant de 3e année en Techniques de génie aérospatial et président du CVE.

Forts de leur première expérience, Sylvain Charleton-Guitteaud, Lionel Édouard et Yves‑Orion Cossec ont approché les services jeunesse de la région, trouvé l’appui de commanditaires et assuré entièrement l’organisation de la journée avec la précieuse assistance de Pascale Racine, technicienne en travaux pratiques de l’ÉNA et de Pierre Roberge, conseiller à la vie étudiante. À l’approche des Fêtes, tout a été mis en place pour que la journée soit empreinte d’un peu de magie pour ces enfants.

Ainsi, 19 jeunes âgés de 7 à 13 ans ont eu la chance de participer à l’événement au cours duquel plusieurs ateliers pratiques explorant des compétences liées à chacune des trois techniques exclusives de l’ÉNA avaient été spécialement préparés. En plus de la visite des nombreux hangars et laboratoires de l’École, les jeunes ont pu travailler à poser des rivets sur des petits avions marqués à leur nom pour les fixer sur un trophée-souvenir, simuler une réparation structurale sur un fuselage d’avion Q400 remisé et se familiariser aux principes aérodynamiques avec une soufflerie. Ils ont également eu le privilège de visiter les deux clubs étudiants qui participent à des compétitions internationales ainsi que le cockpit d’un Dornier et de s’asseoir aux commandes de l’aéronef.

Un baptême de l’air attendu !

L’activité la plus attendue de la journée par les enfants était sans contredit le baptême de l’air, soit un vol de 30 minutes au-dessus de la Ville de Longueuil à bord d’avions Cessna 172 pilotés par des étudiants de l’ÉNA qui ont leur licence de pilote. « La fébrilité était palpable chez les jeunes dont c’était pour la plupart le premier vol, et ils étaient très impressionnés », raconte Sylvain Charleton-Guitteaud, étudiant de 3e année en Techniques d’avionique. À voir les réactions et les yeux pétillants des jeunes participants, Lionel Édouard, président de l’Aéro-Club et finissant en Maintenance d’aéronefs, ne peut qu’être fier d’avoir lancé cet événement qui se répétera sans aucun doute. Chaque année, 50% des étudiants de l’ÉNA s’engagent dans diverses activités parascolaires.

(Source : ENA)