Un cadeau de Noël impérissable : faites-vous photographier par les bénévoles du CABB

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite la population à faire d’une pierre deux coups en participant à son activité de financement « Faites-vous photographier par nos bénévoles!». L’activité aura lieu le samedi 27 octobre, sur rendez-vous, entre 11 h et 15 h, au Cercle social Pierre-Boucher (31, rue Pierre-Boucher).

Des photographes bénévoles expérimentés prendront en photo les personnes ayant réservé une plage horaire. Pour ce faire, différentes poses par forfait sont possibles : en solo, en couple, en famille, entre amis, avec les petits enfants et même avec votre animal de compagnie. Selon le temps, des photos extérieures pourront aussi être prises.

Deux forfaits sont disponibles : un forfait à 20 $ pour 5 photos et un forfait à 30 $ pour 10 photos. Les photos seront choisies par le bénévole et celles-ci seront transmises par courriel au cours du mois de novembre. Pour les personnes n’ayant pas d’adresse courriel, les photos pourront être sauvegardées sur une clé USB ou être imprimées moyennement des frais supplémentaires.

Réservation

Prenez rendez-vous dès maintenant au 450 655-9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca ! Priorité aux gens ayant réservé leur place.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.

(Communiqué de presse)