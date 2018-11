Un bus électrique à l’essai au RTL

Crédit photo : RTL

Quelques membres du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil ont eu l’occasion de faire un essai du «midibus», un bus électrique de la firme BYD Canada Company Limited, plus tôt cette semaine. Il s’agissait d’un démonstrateur similaire aux cinq véhicules de ce type commandés par le RTL dont la livraison est attendue à la fin du printemps 2019. Ces autobus d’une longueur de 30 pieds pouvant accueillir une vingtaine de passagers assis sont silencieux et non polluants. Leur autonomie est de 200 km. La recharge de la batterie, prévue au garage de la société de transport seulement, requiert un branchement de cinq heures.

« Ce projet pilote d’autobus à propulsion électrique de taille réduite représente un pas majeur dans l’élaboration d’un plan d’électrification de l’ensemble de notre réseau. En plus de renforcer notre engagement à l’égard du développement durable, nous pourrons diversifier notre offre de service », a mentionné le président du conseil d’administration du RTL, Pierre Brodeur. Les premiers bus feront l’objet d’essais sur les parcours d’autobus. Les administrateurs de la société de transport verront à la suite de ce test s’ils commandent d’autres autobus de ce modèle fabriqué en Chine. Par ailleurs, il est question que tous les futurs autobus achetés à compter de 2025 soient électriques.

Le RTL n’a pas précisé dans quelles villes de l’agglomération de Longueuil seront utilisés les cinq premiers bus attendus. Le choix des trajets fera l’objet d’une analyse des secteurs. Ce qui est certain, c’est que l’utilisation de ces véhicules contribuera à réduire les gaz à effet de serre et la consommation de carburant.

Les instances supérieures ont investi dans l’acquisition de ces autobus en accordant des subventions puisées dans le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun. Le gouvernement du Canada a contribué à la hauteur de 50 % du projet, celui du Québec à 40 %, tandis que le Réseau de transport de Longueuil (RTL) y a souscrit pour les 10 % restants.