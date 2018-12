Un budget sous le signe de la gouvernance responsable et du développement stratégique à Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

Le budget 2019 et les projets prévus au plan triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 ont été présentés lors d’une assemblée publique extraordinaire le

11 décembre par M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable, accompagné des conseillers nommés au comité des finances, M. Robert Gagnon et M. Michel Martel.

Le budget 2019 totalise un montant de 16 607 000 $. Il provient principalement des taxes foncières

(62 %) et de la tarification des services municipaux (24 %). Il prévoit une augmentation moyenne du compte de taxes de 1,7 % pour les propriétaires de maisons unifamiliales sans répartitions locales. Ainsi, pour une maison unifamiliale moyenne évaluée à 254 482 $, le compte de taxes présentera une hausse de 41,19 $ en 2019. Ce montant variera, toutefois, en fonction de la fluctuation de la valeur foncière des propriétés dont l’augmentation moyenne est de 3,63 % selon le nouveau rôle d’évaluation 2019-2021.

« Nous sommes très fiers de présenter un cadre financier sous le signe de la gouvernance responsable en accord avec notre vision commune du développement stratégique pour Saint-Amable et ses citoyens. Nos efforts concertés avec les différents services municipaux nous permettent de présenter un budget 2019 dont le pourcentage d’augmentation moyen est égal à l’indice actuel des prix à la

consommation », souligne M. Williams.

Nouveautés 2019

Le dépôt du budget 2019 est aussi accompagné de plusieurs nouveautés :

– un nouveau dépôt de rôle de l’évaluation foncière qui sera en vigueur pour les trois prochains exercices financiers de la Municipalité, soit 2019, 2020 et 2021. Un nouveau dépôt de rôle doit être effectué tous les 3 ans pour rétablir la pleine valeur réelle des propriétés, préservant ainsi l’équité de la base d’imposition des taxes foncières desquelles proviennent le principal revenu municipal à Saint-Amable ;

– une nouvelle tarification de l’eau potable qui prévoit un montant fixe de 167 $ par compte de taxes ainsi qu’un montant additionnel de 40 $ pour les propriétaires de piscine ;

– un nouveau programme obligatoire de vidange des fosses septiques sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville en vertu du règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Un montant annuel de 60 $ est appliqué aux comptes de taxes des propriétés assujetties au programme. Il inclut la vidange, le transport et le traitement des boues au centre de biométhanisation de la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) à Varennes.

Programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021

Le programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 prévoit d’importants projets de rénovation, d’amélioration ou d’acquisition relatifs aux travaux de génie, aux bâtiments, aux parcs, aux véhicules et aux équipements, pour un montant total de 15 663 256 $ dont 3 106 387 $ en 2019.

Pour consulter le détail du budget 2019 et du plan triennal d’immobilisations, visitez le site Internet www.st-amable.qc.ca.