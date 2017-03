Un Bouchervillois participera avec son équipe aux Championnats mondiaux de cheerleading

Crédit photo : Flames Cheerleading

Après avoir participé à une compétition nationale de cheerleading qui s’est tenue en février à Kitchener, en Ontario, la troupe les Flames cheerleading a remporté le prix de l’équipe la plus divertissante. Cet honneur lui a valu une invitation aux championnats mondiaux de cette discipline prévus en avril à Orlando, en Floride. Le Bouchervillois Raphaël Vaillancourt en est à sa sixième saison avec cette équipe établie à Saint-Bruno-de-Montarville. Les Flames comptent dans leurs rangs 23 membres des différentes municipalités de la Rive-Sud dont neuf jeunes hommes.

«Ce sera notre troisième visite à ces mondiaux. Les championnats attirent des équipes des États-Unis, du Canada, de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Sud», explique notre interlocuteur. Les Flames présenteront une routine leur permettant d’avoir une vitrine à cette compétition d’envergure internationale.

Soccer

Arbitre de soccer à Boucherville, Raphaël a eu l’occasion de se rendre avec une dizaine de collègues d’un peu partout au Québec au Vegas Cup à la fin janvier. Il y a arbitré une douzaine de matchs qui réunissaient des joueurs et joueuses âgés entre 12 et 19 ans. Ce tournoi américain mettait aux prises des équipes américaines, mexicaines et canadiennes. Le jeu était de calibre intéressant; l’expérience fut enrichissante pour lui.