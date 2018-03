Un Bouchervillois au camp d’évaluation de la LCF

Crédit photo : Brianna Thicke/LCF.ca

Le Bouchervillois Vincent Jacques, considéré comme l’un des 50 meilleurs espoirs en football, a participé le 7 mars dernier au camp d’évaluation de la Ligue canadienne de football (LCF), au Stade olympique de Montréal. Durant une journée complète, le demi défensif pour l’équipe des Carabins de l’Université de Montréal a tenté de démontrer ses habiletés athlétiques pour impressionner les recruteurs.

Finissant en communications et journalisme, Vincent ne s’attendait pas à recevoir cette invitation. « J’ai joué ma dernière année universitaire avec les gars pour en profiter le plus possible. Je m’amusais et j’ai eu de bons résultats. C’était facile.»

Seul joueur de l’Université de Montréal à avoir été sélectionné pour participer au camp régional, Vincent a reçu l’invitation seulement trois semaines avant l’événement. « Je suis chanceux d’avoir pu participer à cette journée. Ce fut une très belle expérience et une bonne opportunité», indique-t-il.

La partie test de la journée s’est cependant moins bien passée, explique Vincent qui traîne une blessure à la cheville qu’il s’est infligée en début de saison. « Cela m’a empêché d’être au maximum de mes capacités.» La pratique s’est heureusement bien déroulée. « C’est là que j’ai le mieux fait, et c’est le point positif de la journée.»

Même si l’athlète de 25 ans n’a pas été repêché pour le camp d’évaluation national du circuit, qui se tiendra du 23 au 25 mars à Winnipeg, au Manitoba, il a bon espoir de pouvoir prendre part au repêchage 2018 de la LCF qui, lui, aura lieu le 3 mai. « Je continue de m’entraîner. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je peux être tombé dans l’œil d’un recruteur.»

En sept parties jouées au cours de la saison régulière, Vincent a réussi 25 plaqués solos et deux plaqués assistés, incluant deux sacs et quatre plaqués pour des pertes. Il a aussi réussi une interception.

Un rêve

Vincent rêve de la LCF depuis qu’il est tout jeune. « Quand je foulais le terrain avec mes amis, je m’imaginais qu’on jouait au niveau professionnel, avec les Alouettes, car j’ai toujours été un fan de cette équipe.»

« J’ai chéri ce rêve-là longtemps, et maintenant, je suis proche», mentionne Vincent qui croit cet objectif réaliste. « Le camp du 7 mars m’a confirmé que le niveau de jeu et celui des joueurs dans une ligue professionnelle est vraiment atteignable pour moi.»

Vincent a commencé à jouer au football à l’âge de 10 ans avec les Grizzly de Boucherville. Au niveau midget, il a évolué avec les Barons de Saint-Bruno-de-Montarville. Il a ensuite joué pour le collège de Saint-Jean-sur-Richelieu, comme quart-arrière, puis avec le collège Édouard-Montpetit, reprenant sa position demi défensif. La première année qu’il a évolué avec le maillot des Carabins, l’équipe a gagné la Coupe Vanier du championnat de football canadien interuniversitaire.