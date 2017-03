Un autre écran antibruit sera installé le long de la route 132 à Boucherville

Crédit photo : Ville de Boucherville

Un mur antibruit sera construit le long de la route 132 à la hauteur de la rue Bachand nord afin d’atténuer le son produit par le passage des véhicules dans ce secteur. Le conseil municipal a entériné un règlement à cet effet la semaine dernière en séance mensuelle. L’écran projeté sera similaire à celui déjà en place de l’autre côté de la même route. Une différence cependant : il sera installé en trois sections, l’une de 190 m, l’autre de 110 m et la troisième de 365 m.

Pour les besoins de l’installation, certains arbres seront enlevés tandis que d’autres devront être élagués. Un certain nombre d’arbres et arbustes de même que des graminées seront plantés lorsque le mur aura été érigé. Le règlement d’emprunt pour l’ensemble des travaux s’élève à 968 148 $. Les résidents du secteur réclamaient l’installation d’un tel écran antibruit depuis longtemps.