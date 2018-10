Un ancien joueur des Alouettes devient entraineur à De Mortagne

L’ancien footballeur et maintenant commentateur à TVA Sports, Mathieu Quiviger, vient d’accepter le poste d’entraineur de football pour le programme Sports-études à De Mortagne.

En poste depuis le 24 septembre dernier, il souhaite offrir aux 24 élèves inscrits l’encadrement et les outils qui leur permettront de développer leur plein potentiel pour les mener vers le niveau collégial, puis universitaire.

Le nouvel entraineur a joué pour les Roughriders de la Saskatchewan et pour les Alouettes de Montréal, de la Ligue canadienne de football. Il a également été entraineur pour le Collège Jean-Eudes et pour les Redmen de l’Université McGill.

« J’ai toujours aimé être entraineur et je veux avoir du “fun” avec les jeunes. Nous voulons améliorer leurs techniques et les amener à adopter de bonnes habitudes au football, ce qui est très important. On est une école de perfectionnement qui permet aux athlètes d’acquérir et d’aiguiser leurs compétences, tout en évitant de se blesser, car il n’y a pas de contact », résume le nouveau coach.

Les élèves de cette concentration n’évoluent pas dans un contexte compétitif. De Mortagne n’a pas encore son équipe de football, contrairement aux autres programmes sportifs, comme celui du hockey avec le Noir et Or. Mais ce ne serait qu’une question de temps. « On travaille là-dessus, et ça pourrait être fait pour septembre 2019 », ajoute l’un des responsables du programme, Yves Thivierge. L’équipe serait membre du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).