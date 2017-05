Un 5 à 7 pour souligner l’engagement des bénévoles de Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, la Municipalité de Saint-Amable a accueilli près de 80 bénévoles, lors du 5 à 7 organisé en leur honneur, le 25 avril dernier au Pavillon multifonctionnel.

À Saint-Amable, on estime que plus de 200 bénévoles s’impliquent en moyenne au moins 4 h par semaine toute l’année dans la gestion et le fonctionnement des différentes associations et organismes. Cette estimation représente 800 heures de bénévolat par semaine, soit 33 600 heures par année, soit l’équivalent de près de 23 emplois à temps plein. À ce nombre s’ajoute tous les bénévoles qui s’impliquent ponctuellement à diverses occasions dans les activités, les événements et dans les entraînements sportifs.

C’est sous le thème du réseautage et de l’humour avec une prestation d’Angelo Schiraldi que la Municipalité a choisi, cette année, de souligner et remercier l’engagement de nombreux bénévoles envers la communauté amablienne. Pour la première fois en 2017, la formule du brunch des bénévoles un dimanche a également été remplacée par un 5 à 7 en semaine pour permettre à plus de bénévoles de participer à cette activité de reconnaissance.