Pour souligner le début de la saison de soccer compétitif, et soutenir l’équipe les Rafales FU16AAA de Sainte-Julie, une fête de type « tailgate » se déroulera le 19 mai prochain de 17 h à 22 h au parc N-P Lapierre.

De nombreux jeux, de la musique avec DJ, une cantine avec permis d’alcool, un spectacle de la mi-temps et plusieurs tirages agrémenteront la soirée. Et c’est à 20 heures que sera disputé le match alors que les Rafales (U16) affronteront Brossard. Tous les joueurs de soccer de Sainte-Julie et les « fans » sont invités.

L’idée d’organiser cet événement a été lancée par le comité exécutif du Club. Elle s’inscrit dans un esprit de renouveau au Club de soccer de Sainte-Julie depuis la nomination du nouveau directeur technique Jean-Marie Théormy, explique Martin Fortin du comité organisateur.

L’événement permettra également d’amasser des fonds qui serviront à financer un voyage en 2019 à l’extérieur du pays pour les joueuses de l’équipe U16AAA qui font partie de la Ligue de soccer élite du Québec.

Déterminées, les filles visent rien de moins que le sommet du classement cette année. L’an dernier, alors qu’elles étaient dans la catégorie U15AAA, elles ont terminé au cinquième rang au niveau provincial, et au premier rang sur la Rive-Sud.

L’équipe entraînée par Abdenour Kourdassi est composée de Laurence Gladu, Marianne Fortin, Mariam Jama-Pelletier, Rosalie Deroy, Elsa Lessard, Karyane Chidiac, Marguerite Millan, Julia Robert, Alyson Roy, Léa Loubier, Eve Collin, Coralie Gravel, Eve St-Jean-Jutras, Raphaëlle Lessard. Elles sont entraînées par Abdenour Kourdassi