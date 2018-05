Utiliser leur passion pour garder les élèves à l’école

Depuis deux semaines, les élèves de l’école De Mortagne peuvent « skater » durant l’heure du diner à l’intérieur même de l’établissement, beau temps mauvais temps. Une belle façon de garder les jeunes à l’école.

Un parc de planche à roulettes est installé chaque midi dans une section de la cafétéria pendant les deux périodes de diner. Depuis, une trentaine de jeunes s’élancent sur une planche, une trottinette ou encore un BMX, sur les six modules. Les casques protecteurs sont fournis.

De Mortagne est la seule école de la Commission scolaire des Patriotes à avoir son parc de planche à roulettes intérieur. Le projet a été mis sur pied par Cassandra Forcier, éducatrice spécialisée, et Luc Rivard, enseignant en éducation physique. « Notre but était de rapatrier les élèves dans l’école les jours de pluie ou durant l’hiver, plutôt qu’ils aillent flâner ailleurs, comme au centre commercial », explique Mme Forcier. « Et les jeunes aiment cela », affirme-t-elle.

Mathis Brault, un élève en Sport-études en planche à neige de quatrième secondaire le confirme. « C’est vraiment le fun qu’ils aient aménagé cela ici. Il y a peu d’écoles qui font cela. Je fais du “skate” maintenant chaque midi ».

Le projet est implanté en deux phases, car l’an prochain, un « skatepark » devrait être aménagé à l’extérieur sur le terrain de l’école. Puis, à la prochaine rentrée scolaire, le programme de sport-études en planche à roulettes sera de nouveau offert. Il l’avait été il y a quelques années lorsque le skateur professionnel Pierre-Luc Gagnon fréquentait l’école.