UMQ: les élus de la MRC de Marguerite-D’Youville parlent d’une seule et même voix

Crédit photo : Courtoisie

Plusieurs élus(es) de la MRC de Marguerite-D’Youville étaient réunis à Québec, lors du Sommet des municipalités organisé par l’Union des municipalités du Québec, pour rappeler aux chefs de partis ainsi qu’aux candidats et candidates des élections provinciales leur engagement visant à soutenir les municipalités dans l’atteinte d’une plus grande autonomie.

« Il est temps pour le gouvernement du Québec de passer de la parole aux actes et de permettre aux municipalités d’exercer pleinement leur rôle de gouvernement de proximité », a déclaré Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie.

Rappelons qu’en mai dernier, les quatre principaux partis politiques provinciaux se sont engagés à donner un électrochoc à la fiscalité municipale afin de donner aux municipalités les moyens d’agir. Au menu des discussions de ce sommet : l’autonomie, la fiscalité, la mobilité et l’occupation du territoire.