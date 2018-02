Le TVL remporte un prix Opus à titre de diffuseur pluridisciplinaire

Lors de son 21e Gala des prix Opus qui se tenait à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, le Conseil québécois de la musique (CQM) a remis au Théâtre de la Ville (TDLV) le prix du diffuseur pluridisciplinaire pour une deuxième année consécutive. Ce prix souligne la programmation originale d’un diffuseur diversifiant les styles musicaux tant jazz, que musiques du monde et musique de concert.

Le jury a souligné la constance de l’engagement du Théâtre de la Ville à soutenir la qualité artistique et l’innovation musicale, en plus de la pertinence de ses initiatives de développement des publics : groupes scolaires, familles, Les Sorties 30 ans et moins, grand public et mélomanes avertis.

« Cet honneur découle du travail de toute l’équipe et d’une politique artistique inspirante, affirme Danielle Bilodeau, directrice générale. Nous sommes particulièrement touchés par une telle reconnaissance du milieu musical professionnel québécois. L’excellence des musiciens d’ici est remarquable et nous sommes très fiers de les présenter au public de la Rive-Sud, que nous remercions d’ailleurs chaleureusement pour sa curiosité, sa fidélité et son amour des arts de la scène. Nous sommes ravis de contribuer au rayonnement des musiciens. »

Chaque année, le CQM attribue une trentaine de prix lors de son gala annuel pour célébrer les artistes, interprètes, ensembles, organismes et diffuseurs, compositeurs et musicologues qui se sont démarqués au cours de la dernière saison par l’excellence de leurs réalisations. Le CQM regroupe les organismes et les individus professionnels oeuvrant dans le domaine de la musique de concert. Par ses activités, il fait la promotion et travaille au développement du milieu musical professionnel québécois.

En route vers RIDEAU

Par ailleurs, le Théâtre de la Ville a appris le 23 janvier dernier sa mise en nomination aux prix RIDEAU catégorie Diffuseur. Chaque année, le Réseau indépendant des diffuseurs d’évènements artistiques unis (RIDEAU) honore des professionnels qui font preuve d’originalité et de créativité pour qu’artistes et publics se rencontrent. Les lauréats seront dévoilés le jeudi 15 février 2018 lors de la Soirée des prix RIDEAU qui se tiendra à l’Impérial à Québec.

(Source : Théâtre de la Ville de Longueuil)