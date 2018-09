Troisième édition de la Semaine des aînés à Boucherville : une semaine d’activités à ne pas manquer!

Crédit photo : Fadoq

La Ville de Boucherville, en collaboration avec la commission des aînés, vous convie à la 3e édition de la Semaine des aînés qui se tiendra du 21 au 29 septembre. Encore cette année, plusieurs organismes de Boucherville se sont unis afin de vous faire découvrir ou redécouvrir leurs activités culturelles, sportives et sociales. Que ce soit entre amis, en duo ou en solo, profitez de cette semaine mettant à l’honneur les aînés pour participer aux nombreuses activités!

Activités spéciales des organisations reconnues

Du 21 au 29 septembre prochains, plusieurs organismes reconnus vous offrent différentes activités sportives, sociales et culturelles. Venez découvrir les activités d’Action santé 50 ans et plus, d’Entr’aînés actifs, du Carrefour des aînés, du Centre d’action bénévole de Boucherville, de l’Ensemble vocal Les Tournesols, de la FADOQ, de l’Université du troisième âge, du Cercle de Fermières Boucherville et du Lunch Club.

Pour en savoir davantage sur la programmation complète des activités offertes par ces organismes, consultez le boucherville.ca/semaineaines.

La marche des aînés

Une marche pour et par les aînés. Que vous soyez un marcheur aguerri ou que vous recherchiez une activité pour bouger, joignez-vous à la 2e édition de la marche des aînés le vendredi 28 septembre, de 13 h à 16 h. Quatre circuits sont accessibles afin de répondre aux besoins de tous : 4 km, 3 km, 2 km et 1 km.

Plusieurs organismes s’unissent pour vous offrir un événement grandiose. Animation, musique, activités physiques et plaisir garanti seront au rendez-vous!

Inscrivez-vous dès maintenant. Un cadeau sera remis aux 400 premières personnes inscrites.

Le bal des aînés

À la demande générale, le bal des aînés est de retour! En effet, le samedi 29 septembre à 19 h 30 montez à bord de notre bateau de croisière pour une soirée inoubliable! Venez vous amuser aux rythmes du Préville Big Band, un orchestre composé de 17 musiciens qui vous convie à une croisière autour du monde où s’enchaîneront les grands succès musicaux typiques à chacune des escales visitées!

Pour le plaisir de danser, sortez votre habit, votre belle robe, ou venez célébrer en toute simplicité! Les billets sont disponibles au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois au coût de 5 $ incluant une consommation au cours de la soirée. Vous pouvez également former un groupe de maximum huit personnes et réserver votre table.

Ne manquez pas le bateau. Faites vite, car les places sont limitées!

Informations, inscription et organismes participants

Pour en savoir davantage sur les organisations reconnues participantes et les activités proposées, visitez le boucherville.ca/semaineaines ou visitez l’un des bâtiments municipaux afin de vous procurer la programmation complète.

Pour réserver votre place à l’une ou l’autre des activités, communiquez avec la ligne Info-Loisirs au 450 449-8640.

Au plaisir de vous y voir!

(Source : Ville de Boucherville)