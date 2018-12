Trois podiums pour l’école Excellence taekwondo Boucherville

Trois jeunes athlètes de l’école Excellence taekwondo Boucherville sont montés sur le podium lors de la Coupe Dando, la première compétition provinciale de la saison de taekwondo, qui se tenait au Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, le 10 novembre dernier.

Sous les bons conseils de leur entraineur et Grand Maître Nancy Leblanc et d’Yvan Fournier, ceinture noire 3e dan, ces élèves ont profité de cette compétition qui réunissait près de 1000 athlètes pour perfectionner leurs techniques de combat.

Chez les athlètes juniors, catégorie ceinture bleue, Gabriel Bertrand, âgé de 10 ans, a décroché la médaille de bronze, et Xavier Volant, 13 ans, a remporté la médaille d’argent. « Ils ont su démontrer leurs réflexes, leur concentration et leur sens du timing en offrant un excellent spectacle aux parents et amis présents pour les encourager », a spécifié Grand Maître Nancy Leblanc.

Dans la catégorie sénior, Chloé Cardinal, ceinture rouge, a surclassé de manière épatante son adversaire de niveau élite pour gagner la médaille d’or. « Chloé possède une combativité et un niveau de concentration exceptionnels. Elle ne s’est pas laissé intimider par son adversaire même si elle était de catégorie de poids et de ceinture plus élevée qu’elle », a affirmé son entraineur Grand Maître Nancy Leblanc au terme de la compétition. « Nous sommes très fiers de tous nos athlètes. Ils ont bien représenté les valeurs de notre école, soit le plaisir, le respect et le dépassement de soi. Enseigner le taekwondo est pour nous une occasion d’offrir aux familles une opportunité de développer différentes facettes de leur vie. C’est plus qu’un sport et un art martial, nous formons un groupe où chaque individu est valorisé. »