Trois nouveaux joueurs pour le Collège Français

Crédit photo : Yves Sansoucy

Samuel Guilbault est de retour avec le CF

(Communiqué) En début de saison, l’entraîneur-chef et directeur-général du Collège Français de Longueuil, Pierre Pétroni, avait mentionné qu’il lui manquait encore quelques éléments pour espérer remporter le huitième championnat de son histoire. Il pourrait bien avoir comblé cette lacune, aujourd’hui, car le Collège Français est allé chercher trois joueurs de 19 ans. En plus du retour de Samuel Guilbault avec l’équipe, Nathan Innis et David Caza se joignent au Collège Français.

L’attaquant Samuel Guilbault, originaire de Saint-Hyacinthe, évoluait jusqu’à tout récemment avec les Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ, mais il a été très peu utilisé par ces derniers depuis le début de la saison. En 126 parties avec Shawinigan, il a accumulé 15 buts et 33 mentions d’aide. En 2015-2016 avec le Collège Français, il a compté 18 buts et 28 passes en 50 matchs, alors que le CF avait remporté la Coupe NAPA.

Nathan Innis est originaire de Longueuil. Après son séjour au midget AAA avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, il a évolué dans la ligue collégiale du Québec, avec les Blues du Collège Dawson. En deux saisons avec les Blues, il a cumulé 24 buts et 16 mentions d’aide en 62 parties. Avec Hawkesbury cette saison, il a cumulé 4 mentions d’aide en dix matchs.

Pour David Caza, né à Sainte-Thérèse, il également évolué avec le Collège Dawson, amassant 7 buts et 10 mentions d’aide en 28 matchs en 2015-2016. Il évoluait depuis l’an dernier avec les Hawks, obtenant 2 buts et 10 passes en 51 matchs. Il a également disputé 3 matchs avec les Screaming Eagles du Cap Breton, dans la LHJMQ.

Si Innis sera à l’écart du jeu pour quelques matchs encore en raison d’une blessure, Guilbault et Caza seront fort probablement de l’alignement du Collège Français ce jeudi, alors que le CF sera à Valleyfield pour y affronter les Braves, ou encore ce vendredi au Colisée Jean-Béliveau, face aux Montagnards de St-Gabriel-de-Brandon.