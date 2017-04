Trois jeunes athlètes de Boucherville ont su faire preuve d’esprit sportif

Lors de la récente Finale des Jeux du Québec qui s’est tenue à Alma, la délégation de la Rive-Sud s’est distinguée en terminant première parmi les régions représentées à ces compétitions sportives. Afin d’honorer 39 athlètes ayant su faire preuve d’esprit sportif au sein de leur délégation durant leur séjour, Loisir et Sport Montérégie a tenu la Soirée de l’Esprit sportif régional le 29 mars à LaPrairie.

Lors de cette soirée qui a réuni quelque 120 personnes – parents, entraîneurs et représentants municipaux – les jeunes participants ont chacun reçu un certificat honorifique. Ce fut notamment le cas de trois Bouchervillois : Julianne Parent (taekwondo), Adrien Thibault-Devette (boxe) et Justin Ponce (tennis de table).

La Soirée de l’Esprit sportif s’est tenue grâce à la collaboration de la Ville de La Prairie et du soutien du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.