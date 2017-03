Trois entreprises de Sainte-Julie et Varennes sont finalistes aux Prix Excellence de la CCIRS

Crédit photo : Courtoisie

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a procédé le 16 mars dernier au dévoilement des finalistes du concours des Prix Excellence 2016-2017. Parmi eux, on remarque deux entreprises de Sainte-Julie, InnuScience ainsi que Les Entreprises SBG, et une de Varennes, Scène Éthique.

Les 28 entreprises finalistes réparties en 10 catégories sont donc officiellement en lice pour les grands honneurs de la 33e édition du Gala Dominique-Rollin, qui se tiendra le 10 mai prochain, à l’Étoile du Quartier DIX30. L’événement est organisé par le troisième plus important regroupement d’affaires au Québec et il compte près de 2 000 membres.

« D’année en année, nous sommes impressionnés par la qualité et l’innovation des entreprises candidates. C’est une belle aventure qui débute pour les entreprises qui ont été sélectionnées, une belle vitrine. Vous pouvez être fiers de faire partie des entreprises qui font rayonner la Rive-Sud », a mentionné Richard D’Amour, 1er vice-président de la CCIRS devant plus de 150 personnes qui ont assisté à la présentation.

Il est à noter que, lors de cette soirée de couronnement, seront également décernés le Prix Entreprise de l’année, le Prix Coup de cœur, ainsi que le Prix Développement durable attribué à l’entreprise qui a démontré un souci quant à la préservation de l’environnement.

Dans la région

Dans la catégorie Entrepreneurs et métiers de la construction, on remarque Les Entreprises SBG de Sainte-Julie, spécialisées en construction commerciale, industrielle et agroalimentaire. En affaires depuis 1974, elles offrent un service clés en main comprenant la planification, la conception, la construction, l’aménagement et le paysagement.

Un autre finaliste situé à Sainte-Julie, InnuScience, est en compétition dans la catégorie Exportation et se spécialise dans la recherche et le développement, la fabrication et la production de produits de nettoyage professionnels de haute performance, à la fois biotechnologiques, écologiques, sécuritaires et aussi économiques.

Finalement, Scène Éthique, de Varennes, est en lice dans la catégorie Entreprise manufacturière et/ou de distribution de moins de 10 millions de dollars. Elle se distingue dans la conception et la fabrication de dispositifs scéniques et d’infrastructures de spectacles depuis 1995. Ses équipes conçoivent et réalisent des infrastructures de scène à la fine pointe et une machinerie d’avant-garde pour l’aménagement scénique de clients de renommée internationale comme le Cirque du Soleil, le Metropolitan Opera de New York (où était présenté Le cycle du Ring de Robert Lepage) ou la chanteuse Céline Dion.