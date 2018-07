Trois entreprises de la Montérégie se joignent à la délégation québécoise

Au Salon international de l’aérospatiale de Farnborough au Royaume-Uni

Trois entreprises de la région de la Montérégie se sont jointes à la récente mission économique du Québec présente au Salon international de l’aérospatiale de Farnborough, au Royaume-Uni. Il s’agit d’Équipement d’essai aérospatial CEL (Longueuil), Groupe Meloche (Salaberry-de-Valleyfield) et Nétur (Saint-Hubert). La vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, dirigeait cette mission au pays de Theresa May.

Les PME participantes devaient rencontrer des dirigeants d’entreprises internationales et faire connaître leur expertise dans le secteur de l’aérospatiale. « Je salue la présence de ces entreprises montérégiennes au sein de la délégation québécoise à ce grand salon international », a indiqué la ministre Anglade.

Le Salon international de l’aérospatiale de Farnborough constitue l’événement commercial le plus important de ce secteur d’activité économique cette année. Les principaux maîtres d’œuvre de l’aviation commerciale, militaire et d’affaires ainsi que les plus grands constructeurs d’hélicoptères s’y trouvent. La mission économique organisée à cette occasion vise à promouvoir l’industrie aérospatiale québécoise, à renforcer sa contribution à la chaîne d’approvisionnement mondiale et à conclure des partenariats stratégiques. Une soixantaine de participants du Québec, comprenant une trentaine d’entreprises et d’organismes ainsi que des partenaires de l’industrie font partie de la délégation.

« La Montérégie contribue à faire du Québec l’un des grands centres aérospatiaux du monde. Ce n’est donc pas un hasard si ces trois entreprises ont décidé de participer à cette importante mission économique afin de faire valoir leurs atouts indéniables et leurs projets porteurs auprès d’intervenants stratégiques. C’est toute la région montérégienne qui bénéficiera des retombées des initiatives qui verront le jour à l’issue du Salon international de l’aérospatiale de Farnborough », a mentionné la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Lucie Charlebois.

Établie à Longueuil, Équipement d’essai aérospatial CEL emploie environ 70 personnes parmi lesquelles figure une équipe de plus de 50 ingénieurs et techniciens. Cette entreprise offre une vaste gamme de solutions efficaces d’essai de turbopropulseurs, de turbomoteurs, de petites et moyennes turbosoufflantes ainsi que des applications industrielles. Quant à Nétur, située à Saint-Hubert, elle se spécialise dans le développement et l’usinage de pièces aéronautiques complexes de haute précision. Elle offre également des solutions complémentaires variées quant à l’assemblage de pièces d’avion, la peinture et les procédés spéciaux requis par certains types de produits.

Pour ce qui est de Groupe Meloche, cette compagnie fournit des composantes d’aérostructures et d’aéromoteurs aux fabricants d’équipement d’origine. Elle se spécialise dans l’usinage de précision, le traitement de surface, la peinture, l’assemblage et les essais non destructifs. Quelque 200 personnes y travaillent.