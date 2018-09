Trois concurrentes de la région dans les rangs de la nouvelle téléréalité XOXO

Crédit photo : XOXO

Le 27 août dernier, le réseau TVA procédait au lancement de sa nouvelle saison d’automne et ses dirigeants misent beaucoup sur la nouvelle téléréalité XOXO qui compte dans sa distribution trois conseillers Elisabetta Fantone, une ex-concurrente de Loft Story, Olivier Primeau, propriétaire du Beachclub de Pointe-Calumet, et Cary Tauben, le styliste des stars.

Présentement, 26 filles sont en lice pour faire partie de cette émission dont l’objectif sera de former le couple le plus en vue du Québec. Les trois conseillers seront chacun associés à un groupe de six filles célibataires et pour le moins ambitieuses. De ce nombre, on compte trois filles de la région, soit Clary, 21 ans, de Sainte-Julie, Jézabelle, 23 ans, de Contrecœur et Kassandra, 20 ans, de Saint-Amable.

Chaque semaine, les animateurs auront pour mission d’organiser un party ou un événement glamour durant lequel les participantes pourront rencontrer cinq gars choisis par la production afin de mieux se connaître et, qui sait, peut-être tomber en amour.

Olivier Primeau, Cary Tauben et Elisabetta Fantone devront donc organiser des fêtes avec leur équipe et ils pourront se promener partout dans le monde en faisant rêver les téléspectateurs. Tout au long des onze semaines de diffusion, les trois équipes de filles et les cinq gars habiteront dans des penthouses de luxe au centre-ville de Montréal.

Le couple gagnant mettra la main sur une somme de 100 000 $ comptant, des invitations VIP dans trois grands événements internationaux, soit Tomorrowland en Belgique, Ultra à Miami et Coachella en Californie, en plus d’avoir accès à un condo en Floride pour un an.

Il est à noter que, lorsque XOXO prendra l’antenne le mercredi 19 septembre, le nombre de filles célibataires en lice sera passé de 26 à 18. La première émission sera enregistrée au New City Gas à Montréal le 10 septembre et l’identité des cinq gars célibataires qui participeront au « dating show nouvelle génération » sera dévoilée à cette occasion.