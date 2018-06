Trois classes de maternelle dès 4 ans à la Commission scolaire des Patriotes

Crédit photo : CSP

Le 4 juin dernier, le ministre de l’Éducation du Québec, Sébastien Proulx, a dévoilé une série de mesures pour soutenir l’éducation et la réussite éducative des élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Le ministre a notamment précisé que 111 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (TPMD) ouvriront leurs portes dès septembre prochain à travers le Québec. Il a souligné que des agents de transition seront ajoutés dans chaque commission scolaire et un nouveau programme permettant d’arrimer les programmes pour les enfants de 4 et 5 ans sera mis à l’essai dès septembre prochain dans environ 40 classes.

L’ensemble des mesures annoncées le 4 juin dernier représentent des investissements totalisant près de 130 millions de dollars sur cinq ans, dont un peu plus de 26 millions dès la prochaine rentrée scolaire.

Pour sa part, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a mis en place trois classes de préscolaire (maternelle) 4 ans TPMD (temps plein en milieu défavorisé), un service qui sera offert à deux écoles primaires, soit Mère-Marie-Rose à Contrecoeur et l’autre à la nouvelle école à Saint-Amable située au 735, rue du Parchemin.

Pour bénéficier de ce service, certains critères sont exigés par le ministère de l’Éducation, c’est-à-dire avoir 4 ans avant le 1er octobre prochain; ne pas fréquenter un Centre de la petite enfance (CPE) à temps plein; résider à une adresse dont le code postal est ciblé par le ministère de l’Éducation, soit : J0L 1C0 pour Contrecoeur et J0L 1N0 pour Saint-Amable.

Faits saillants :

– La stratégie Tout pour nos enfants, lancée en janvier 2018, propose un plan d’ajout de ressources de la maternelle à la 2e année du primaire, en plus de ressources financières d’ici 2022.

– Les mesures annoncées le 4 juin dernier permettent la mise en œuvre de cette stratégie. Entre autres :

• L’ajout de 111 classes de maternelle 4 ans TPMD porte à 400 le nombre de classes ouvertes à travers le Québec dont le déploiement se poursuit en complémentarité avec les services éducatifs à l’enfance (14 M$);

• Parmi ces 111 classes, 4 seront situées dans des milieux plurilingues et pluriethniques (projet pilote de 500 000 $);

• Une somme de 3 millions de dollars permettra l’acquisition de matériel éducatif destiné à ces mêmes enfants, tandis qu’un montant de 600 000 $ servira à l’achat de livres de littérature jeunesse pour les classes de l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire;

• Des agents de transition seront engagés dans chaque commission scolaire pour assurer la transition, la mobilisation, la concertation et le soutien des intervenants (8 M$);

• Une table de travail sur l’éducation préscolaire, sous la présidence de Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, sera mise sur pied. Cette table aura notamment le mandat de réfléchir au renforcement de la formation initiale et continue du personnel enseignant qui travaille au préscolaire;

• Du soutien, de l’accompagnement et des formations seront offerts par le Ministère aux intervenants de l’éducation préscolaire.