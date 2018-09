Trois candidats s’ajoutent au bulletin de vote dans Verchères

Crédit photo : iStock

Les électeurs auront beaucoup de choix sur leur bulletin de vote dans la circonscription de Verchères puisque trois autres candidats ont officiellement déposé leur candidature en vue des élections du 1er octobre prochain.

On sait depuis longtemps que les quatre principaux partis politiques provinciaux sont rapidement entrés dans la course : Stéphane Bergeron du Parti québécois, Suzanne Dansereau de la Coalition Avenir Québec, Jean-René Péloquin de Québec solidaire et Agnieszka Wnorowska du Parti libéral du Québec.

Trois nouveaux candidats ont depuis fait leur entrée au moment d’écrire ces lignes (le vendredi 14 septembre), soit Lisette Benoit du Parti conservateur du Québec, Pierre-Olivier Downey, du Parti vert du Québec, et Vincent Hillel du Nouveau Parti démocratique du Québec.

Lisette Benoit du Parti conservateur du Québec

Lisette Benoit a pour sa part travaillé dans le domaine de la production porcine pendant 15 ans. Elle a aussi été proche aidante au cours des dernières années ainsi que bénévole dans une maison de soins palliatifs. La candidate se dit notamment contre « l’inutile et coûteux registre d’armes d’épaule », d’où son désir de s’impliquer au sein du Parti conservateur du Québec, le seul parti qui l’intéresse « parce qu’il rend l’autonomie aux citoyens ».

Sur sa plateforme électorale, le Parti conservateur du Québec promet moins d’impôts, moins de dépenses, l’équilibre budgétaire, de meilleurs services grâce au privé et à la concurrence, une hausse du Fonds des générations de l’ordre de 125 %, une baisse de la dette brute sous les 200 milliards de dollars et, en plus, un dividende de prospérité réduisant encore plus les impôts « si l’économie se maintient ».

Pierre-Olivier Downey du Parti vert du Québec

De son côté, le scientifique Pierre-Olivier Downey estime que la question environnementale a été tenue pour acquise et il dit qu’il est grand temps de remettre de l’avant l’importance de la biodiversité québécoise. Son engagement auprès du Parti vert s’est confirmé lors de son parcours en génie électrique ainsi qu’en physique à l’Université de Sherbrooke et il soutient le parti dans son combat pour une société solidaire, écosocialiste et multiculturelle.

Le candidat milite pour la gratuité des transports en commun ainsi que l’électrification et l’agrandissement des réseaux de transport. En parallèle, il prône la mise en place d’une économie circulaire allant à l’encontre du gaspillage et du réchauffement climatique, deux enjeux fondamentaux auxquels fait face la province. De plus, Pierre-Olivier Downey estime que la valorisation de l’éducation passe par la gratuité scolaire totale, du préscolaire à l’université.

Vincent Hillel du NPDQ

Finalement, le Varennois Vincent Hillel est conseiller en sécurité financière au Groupe Industrielle Alliance. Il représentera le Nouveau Parti démocratique du Québec, qui estime que le temps est venu de mettre de côté le débat sur l’indépendance et de bâtir l’alternative qui sortira le Québec de l’impasse libérale.

La formation politique présente une coalition de gens issus des domaines économique, culturel, environnemental et de la protection des travailleurs. Dans sa plateforme électorale, le parti dit proposer une vision qui prend en compte les besoins et les intérêts de tous : familles, étudiants, aînés, acteurs de l’économie et de la sphère sociale. Le Nouveau Parti démocratique du Québec croit à l’importance de faire rayonner le Québec à travers le Canada comme à l’international et de revendiquer la place pleine et entière de la nation québécoise au sein de la Confédération canadienne.

Débat le mardi 25 septembre

Rappelons à l’intention des électeurs que TVRS (station régionale autonome affiliée à la chaîne 9 et à la chaîne 609HD) organisera un débat électoral le mardi 25 septembre prochain en direct, de 19 h à 20 h. Trois candidats ont confirmé leur participation, soit Stéphane Bergeron, du Parti québécois, Suzanne Dansereau, de la Coalition Avenir Québec, ainsi que Jean-René Péloquin, de Québec solidaire.