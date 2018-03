Le triathlon intérieur du Centre sportif Montpetit attire 80 participants

Crédit photo : MEC Longueuil

Le Centre sportif Montpetit a accueilli plus de 80 participants lors de la troisième édition de son triathlon intérieur qui a eu lieu le 17 mars.

L’événement, organisé en collaboration avec MEC Longueuil, réunissait des gens désirant vivre l’expérience d’un triathlon pour la première fois ainsi que de nombreux initiés.

Un événement accessible à tous

Chaque participant a pu réaliser le triathlon à son rythme, en effectuant 10 minutes de nage, 15 minutes de vélo et 15 minutes de course. En plus d’encourager la pratique d’activités physiques, cette activité annuelle a été mise en place, il y a deux ans, afin de permettre aux gens de la communauté de Longueuil et des environs de découvrir de nouveaux sports.

«Cet événement est réellement une réussite puisqu’il permet de découvrir les joies du triathlon. Plusieurs participants ont atteint leur objectif, que ce soit pour le simple plaisir ou par défi personnel, soutient Éric Bronsard, directeur du Centre sportif. Le triathlon semble souvent être inaccessible et réservé aux athlètes de haut niveau. Notre formule est gagnante : elle permet de briser cette image en rendant ce sport à la portée de tous !»

L’événement sera de retour l’an prochain, pour une quatrième édition. D’ici là, il est toujours possible de prendre part aux nombreuses activités du Centre sportif qui, depuis maintenant 35 ans, propose une variété d’activités afin de satisfaire les besoins de tous les types de sportifs.

(Source : collège Édouard-Montpetit)