Triathlon de Saint-Amable: fermeture des inscriptions le 16 mai

Crédit photo : Courtoisie

Les inscriptions au Triathlon de Saint-Amable du 28 mai prochain se terminent le mardi 16 mai 2017. Au-delà de cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire et aucune inscription ne sera prise sur place le jour de l’événement. Les inscriptions s’effectuent en ligne au www.gotikk.com/fr/evenement/triathlon-saint-amable.

Le Triathlon de Saint-Amable est un événement sportif convivial propice aux premières expériences de triathlon et aux entraînements en début de saison. Cet événement d’envergure régional réunira plus de 350 athlètes le 28 mai prochain à Saint-Amable. Il offre un parcours Sprint pour les participants de 16 ans et plus et des parcours pour les enfants à partir de 4 ans. La natation se déroule à la piscine municipale. Le vélo et la course à pied se déroulent dans les rues de la Municipalité. Les plans des parcours sont disponibles sur le site Internet www.st-amable.qc.ca.

Le Triathlon de Saint-Amable offre également, pour la première fois en 2017, un parcours de duathlon pour tous les participants qui ne pratiquent pas la natation.

Pour plus d’information et suivre l’actualité du Triathlon de Saint-Amable, rendez-vous sur la page Facebook facebook.com/triathlonstamable.