Le triathlète Jérémy Briand termine 15e à la Coupe du monde

Le triathlète julievillois Jérémy Briand a terminé avec une superbe 15e place à sa toute première participation à la Coupe du monde qui se tenait au Yucatan, au Mexique, le 12 août dernier.

Dans des conditions difficiles, alors que le mercure oscillait aux alentours de 40 degrés Celsius, il a complété le parcours de 750 mètres de nage, 20 kilomètres à vélo et 5 kilomètres de course en 56 minutes et 04 secondes.