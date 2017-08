La triathlète amablienne Marie-Laurence Chevalier ira aux Championnats du monde

Si Marie-Laurence Chevalier n’a pas réussi, par seulement 32 secondes, à monter sur le podium lors des Championnats canadiens en juin dernier, ses performances au cours de l’année lui ont quand même valu un laissez-passer pour les Championnats du monde qui auront lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas.

La triathlète de 24 ans de Saint-Amable savoure l’idée de pouvoir se mesurer aux meilleurs de la planète, du 12 au 17 septembre. En même temps, elle ne cache pas sa déception d’avoir laissé filer la médaille de bronze.

Quatrième meilleure au Canada dans le groupe d’âge 20-24 ans, Marie-Laurence s’entraîne de 13 à 19 heures par semaine en natation, en course à pied et à vélo. En natation, elle s’exerce avec le club des maîtres-nageurs Hippocampe de Saint-Hubert, ce qui lui permet de participer régulièrement à des compétitions. La nageuse a d’ailleurs remporté en avril dernier, au Championnat provincial des maîtres, au complexe sportif Claude-Robillard, trois médailles d’or, deux d’argent et une de bronze, dans les six épreuves où elle était inscrite.

Elle fait du vélo principalement dans la région du Mont-Saint-Bruno et court à Saint-Amable, en plus de s’entraîner au centre CrossFit MeCK, à Longueuil.

Technicienne en analyses biomédicales, Marie-Laurence a commencé la pratique du triathlon à l’âge de 12 ans. Durant ses études collégiales, elle délaisse la natation, la course à pied et le vélo pour jouer au flag football. C’est lorsqu’elle a terminé ses études qu’elle est revenue à ses premiers amours. « J’avais besoin d’un nouveau défi », précise-t-elle.

Au Championnat du monde, elle sera en compétition dans la catégorie sprint, dans le groupe 20-24 ans. La distance des épreuves est de 20 kilomètres à vélo, 5 à la course et 750 mètres à la natation.

La triathlète vise un top 25. «Si je me fie aux performances réalisées au cours de l’année, c’est possible. Cependant, je ne veux pas me mettre de la pression. Si je termine au 27e rang, je ne serai pas déçue. D’ailleurs, au début de l’année, mon entraîneur, Vincent Côté, et moi avions même fixé un top 40, que nous avons révisé à quelques reprises.»

Pour la suite, Marie-Laurence est déjà qualifiée pour représenter le Canada aux Championnats du monde de 2018 en Australie. La décision d’y participer dépend de ses finances, car elle doit assumer seule tous les coûts; avion, hébergement, etc. Elle est d’ailleurs à la recherche de commanditaires. On peut la joindre par courriel à marie6099@hotmail.com