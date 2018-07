Très faible affluence à la fête du Canada à Boucherville

Cette année, la canicule a ralenti les ardeurs des citoyens qui aiment habituellement participer à la fête du Canada à Boucherville. Très peu de gens se sont rendus au parc Vincent-d’Indy le 1er juillet où se tenait cette activité. C’est la première fois qu’une telle situation se produit en raison d’une trop grande chaleur. Malgré cet insuccès, les responsables ont tout de même tenu leur cérémonie de remise de certificats honorifiques à l’intérieur du centre multifonctionnel … dans une salle climatisée!

Le choix des quatre bénévoles de l’année s’est porté sur Alain Langlois, Frédéric Grenier, Michèle Forgues et Nicole Roch. Chacun s’est vu remettre un certificat de mérite pour son engagement de longue date dans la communauté. Le maire Jean Martel, la députée Nathalie Roy et le président de la Légion royale canadienne, filiale Pierre-Boucher, Armand Lefebvre, les ont félicités à tour de rôle pour l’occasion. L’homme d’affaires Pierre-Yves Savaria a également été coiffé du titre de personnalité canadienne de l’année.

Comme le veut aussi la tradition à la fête du Canada, deux élèves de l’école secondaire de Mortagne ont été honorés pour leurs résultats scolaires. Inscrit au programme sport-études, Olivier Legault est détenteur d’une ceinture noire au judo. Il enseigne cette discipline à de jeunes enfants. Pour sa part, Estelle Desgagnés, inscrite au programme d’éducation internationale, a obtenu une moyenne générale de 97%. Celle-ci souhaite devenir plus tard cardiologue spécialisée auprès des enfants.