Un très beau concert de la chorale Anguélos de Marseille à l’église Sainte-Famille

Crédit photo : Diane Lapointe

Les voix des jeunes choristes de Marseille ont résonné dans l’église Sainte-Famille et les spectateurs bouchervillois ont été conquis.

En tournée québécoise depuis le début de juillet, les quelque 60 chanteurs de la chorale Anguélos, sous la direction de Patrick Benoît, se sont arrêtés à Boucherville le 27 juillet dernier, dans le cadre des Fêtes du 350e anniversaire de la ville.

Les chanteurs, âgés entre 11 et 17 ans, accompagnés de quelques anciens choristes, ont offert un concert gratuit durant près de deux heures. Ils ont interprété des chants sacrés du 16e siècle, des chants grégoriens, les Ave Maria des 18e, 19e et 20e siècles, du gospel et de la variété. Chaudement applaudis dès le début de leur prestation, ils ont soulevé émotions et enchantement, et su décrocher de nombreux sourires aux spectateurs, surtout lorsqu’ils ont interprété un potpourri de chansons québécoises.

«L’acoustique de l’église est parfaite, c’est le rêve», a mentionné M. Benoit, fondateur de la chorale qu’il dirige depuis 30 ans, et rencontré quelques minutes avant le concert.

« C’était un concert magnifique d’un groupe de jeunes très engagés et excellents professionnellement. Ils ont choisi des musiques représentatives de plusieurs époques, et la deuxième partie était particulièrement touchante alors que les jeunes Marseillais ont chanté des chansons symboliques du Québec, et qu’ensuite ils ont pensé célébrer le 100e anniversaire du débarquement des Canadiens en France pour la libération. Ils témoignaient d’une grande harmonie et d’une grande générosité », a pour sa part confié, à l’issue du concert, Florence Junca Adenot, présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville.

La Chorale Anguélos du collège-lycée Chevreul Blancarde intervient lors des fêtes religieuses importantes à Marseille ainsi que lors d’événements culturels et de cérémonies officielles. Soprani, alti, ténors ou basses, les membres de la chorale prennent sur leur temps libre pour répéter à la chapelle Chevreul. En plus des messes, ils préparent les nombreux concerts qui rythment les fins de semaine de la période scolaire. L’Opéra de Marseille fait appel à eux depuis 2005 pour interpréter les choeurs d’enfants dans ses opéras.

Et quand arrivent les vacances estivales, une cinquantaine d’entre eux part en tournée, en France ou à l’étranger. Cette année, les jeunes choristes ont parcouru plus de 2700 km pour donner 19 concerts, notamment à Montréal, Québec, Rivière-du-Loup, Rimouski, Tadoussac, et Gaspé, et animer huit messes.

Organisé par la Corporation des fêtes 2017, l’événement s’inscrit dans une longue série d’activités festives visant à célébrer l’anniversaire de la ville de Boucherville.