Travaux sur le chemin de Touraine: déplacement des entraves

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie et la Municipalité de Saint-Amable rappellent aux citoyens que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports modifiera dès demain, le vendredi 31 août, les entraves à la circulation présentes sur le chemin de Touraine et le chemin de la Belle-Rivière.

Ces nouvelles entraves routières, causées par des travaux de stabilisation et de reconstruction réalisés par le Ministère, entraîneront les impacts suivants :

Chemin de Touraine entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue Auger :

Fermeture complète du vendredi 31 août au mardi 11 septembre;

Circulation locale maintenue (accès aux résidences et commerces, transport scolaire, etc.) et présence de signaleurs de 7 h à 19 h les jours de semaine;

Détour officiel par le chemin du Fer-à-Cheval, la route 229 et la rue Principale/Cyrille-Lapointe/du Cardinal;

Présence de policiers en heure de pointe aux intersections Fer-à-Cheval/Principale et Principale/montée des Quarante-Deux.

Chemin de la Belle-Rivière entre l’A-30 et la route 229 (montée Sainte-Julie) :

Fermeture complète du mardi 4 septembre au vendredi 14 septembre;

Détour par la montée Sainte-Julie et la rue Michael-Faraday/De Lorraine;

Présence de signaleurs de 7 h à 19 h les jours de semaine et présence de policiers en heure de pointe aux intersections Michael-Faraday/Belle-Rivière et Lionel-Boulet/bretelle de Michael-Faraday.

Il est recommandé de prévoir du temps additionnel pour les déplacements dans le secteur ou de prévoir un trajet alternatif.

Des commentaires ou des questions ?

Communiquez le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports:

Par courriel : commentaires.metropole@transports.gouv.qc.ca

Par téléphone : 514 873-7781, poste 32222