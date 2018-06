Travaux sur la rue Nobel à Sainte-Julie : modification prochaine des entraves

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie informe les usagers de la route que la deuxième phase des travaux sur la rue Nobel débutera le 18 juin, ce qui impliquera de nouvelles entraves à la circulation dans ce secteur névralgique. Toutefois, ce changement de phase sera précédé d’une réouverture complète de toutes les voies, et ce, uniquement de jeudi à tôt lundi matin (avant l’heure de pointe), la Ville ayant profité d’une fenêtre d’opportunité pour donner un répit aux automobilistes avant de poursuivre le chantier.

Cela signifie qu’à compter de jeudi matin et jusque dans la nuit de dimanche à lundi, les entraves seront supprimées aux intersections Raymond-Blais/Nobel et Fer-à-Cheval/Nobel, entre autres. Par contre, à compter du lundi 18 juin, le chantier reprendra son cours et les automobilistes devront composer avec de nouvelles entraves, et ce, durant environ trois semaines. Les travaux se déplaceront alors sur le tronçon de la rue Nobel localisé entre la sortie 102 de l’A-20 est et le chemin du Fer-à-Cheval. Plus précisément, les voies en direction est (vers Québec) localisées du côté des restaurants seront fermées. La circulation sera toutefois maintenue à contresens de l’autre côté grâce à l’aménagement d’une voie dans chaque direction.

Entraves à prévoir à compter du 18 juin

La nouvelle configuration du chantier entraînera d’importants impacts sur la circulation en raison de la présence d’une seule voie dans chaque direction sur la rue Nobel entre le chemin du Fer-à-Cheval et la sortie 102.

Sur le chemin du Fer-à-Cheval, le virage à gauche sera interdit pour accéder à la rue Nobel. Les automobilistes en provenance de Saint-Bruno-de-Montarville souhaitant accéder à l’A-20 est devront donc se diriger vers la sortie 105 (par la rue Nobel vers Saint-Mathieu-de-Beloeil).

Les automobilistes empruntant la sortie 102 de l’A-20 est en provenance de Montréal pourront de nouveau tourner à droite sur la rue Nobel (vers Boucherville) et pourront tourner à gauche sur une seule voie en direction du chemin du Fer-à-Cheval.

Pour minimiser la congestion dans la sortie, la Ville suggère aux personnes se dirigeant vers le côté nord de Sainte-Julie de tourner à droite sur la rue Nobel pour emprunter ensuite la rue Principale. Il est également possible d’utiliser les deux bretelles de l’A-30 menant vers Sainte-Julie.

Par ailleurs, les véhicules accédant à la rue Nobel par la rue Raymond-Blais ne pourront pas tourner à droite vers la bretelle d’accès à l’A-20 est ou vers le chemin du Fer-à-Cheval. De plus, les conducteurs circulant sur la rue Nobel en provenance de Saint-Mathieu-de-Beloeil ne pourront pas accéder à la bretelle d’entrée de l’A-20 est de la sortie 102 puisqu’ils auront l’obligation de tourner à droite ou à gauche sur le chemin du Fer-à-Cheval.

Les automobilistes qui transitent habituellement par la rue Nobel ou le chemin du Fer-à-Cheval pour éviter la congestion sur les autoroutes 20 et 30 sont quant à eux invités à utiliser un autre trajet.

Quant aux conducteurs souhaitant accéder aux commerces et restaurants localisés dans la zone de travaux, ils pourront en tout temps accéder à la rue Léonard-De Vinci. La Ville de Sainte-Julie déploiera diverses mesures pour diminuer la congestion dans le secteur, notamment en intervenant sur la signalisation et les feux de circulation.