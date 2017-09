Travaux sur la rue Nobel à Sainte-Julie à compter du 2 octobreer

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie informe les usagers de la route que des travaux se dérouleront sur la rue Nobel, entre les rues Lavoisier et Debré, à compter du 2 octobre prochain, et ce, pour environ huit semaines. Durant cette période, la circulation sera maintenue sur une voie en alternance.

Ces travaux consistent principalement à remplacer la conduite d’aqueduc car elle présente un historique de bris causés par sa vétusté. La Ville en profitera aussi pour refaire le pavage du tronçon concerné puisque la chaussée présente une certaine usure en raison du fort volume de circulation lourde.

La circulation automobile et l’accès aux entreprises du secteur seront maintenus pendant les travaux. Cependant, une voie sera fermée et la circulation s’effectuera en alternance sur l’autre voie à l’aide de feux de signalisation ou de signaleurs.

Il est probable que cette situation engendre de la congestion routière. Les usagers de la route sont donc invités à prévoir davantage de temps pour leurs déplacements dans le secteur.

mbrisson@ville.sainte-julie.qc.ca