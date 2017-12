Des travaux routiers entraveront la circulation aujourd’hui et demain

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que l’inspection d’un pont entraînera la fermeture partielle de l’autoroute 25 ainsi que des fermetures dans les bretelles, à Longueuil.

Entrave à la circulation le mardi 19 décembre et le mercredi 20 décembre

· Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 25, en direction nord, entre l’autoroute 20/route 132 et l’île Charron : de 22 h au lendemain à 5 h.

· Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 25, en direction sud, entre l’île Charron et l’autoroute 20/route 132 : de 21 h au lendemain à 5 h 30.

Ce qui implique la fermeture suivante :

· Fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 20/route 132 en direction est vers l’autoroute 25 en direction nord : de 22 h au lendemain à 5 h.

· Fermeture d’une voie sur deux de la bretelle menant de l’autoroute 20/route 132 en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction nord : de 22 h au lendemain à 5 h.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation.

Veuillez noter que ces fermetures pourraient se poursuivre jusqu’au vendredi 22 décembre.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Pour tous les détails et les mises à jour, nous vous invitons à consulter le Québec 511.

Le ministère informe les usagers de la route que des travaux liés à la reconstruction de la passerelle Normandie entraîneront des fermetures partielles de l’autoroute 20/route 132, à Longueuil.

Entrave à la circulation le mardi 19 décembre et le mercredi 20 décembre, de 22 h au lendemain à 5 h

· Fermeture de deux voies sur trois de l’autoroute 20/route 132, en direction ouest, entre la sortie no 85 (boulevard Roland-Therrien) et la sortie no 82 (boulevard Taschereau/pont Jacques-Cartier/Montréal/Métro).

· Fermeture de deux voies sur trois de l’autoroute 20/route 132, en direction est, entre la sortie no 81 (boulevard La Fayette) et la sortie no 89 (pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine/Montréal/Québec).

Pour plus de renseignements, contacter la Ville de Longueuil.

Veuillez noter que ces fermetures pourraient se poursuivre jusqu’au vendredi 22 décembre.

(Source : Transports Québec)